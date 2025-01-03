Resmi Açıklama Geldi: 2025 Yılı Boyunca Tek Kuruş Ücret Kesilmeyecek, Tamamen Bedava Oldu

2025 yılında DenizBank'a ilk kez üye olan herkes bu kampanyadan faydalanabilecek. Müşteri olduktan sonraki 2 iş günü içerisinde kampanya otomatik olarak tanımlanır. Kampanya, müşterinin banka ile ilk tanıştığı günden itibaren 1 yıl boyunca geçerli olacak. MobilDeniz üzerinden yapılan tüm para transferlerinin (EFT/FAST) ücretsiz olacağı ancak resmi tatillerde yapılan transferlerin bu kapsam dışında tutulduğu belirtildi.