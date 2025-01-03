Resmi Açıklama Geldi: 2025 Yılı Boyunca Tek Kuruş Ücret Kesilmeyecek, Tamamen Bedava Oldu
DenizBank, 2025 yılının gelmesiyle birlikte vites yükselti. Dev banka, MobilDeniz üzerinden yapılan tüm para transferlerinin 2025 yılı boyunca tamamen bedava olacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
DenizBank yeni kampanyasında, MobilDeniz üzerinden yapılan tüm para transferlerinin 2025 yılı boyunca tamamen ücretsiz olacağını açıkladı. DenizBank, yeni kampanyasının detaylarını internet sitesi üzerinden paylaştı.
2025 yılında DenizBank'a ilk kez üye olan herkes bu kampanyadan faydalanabilecek. Müşteri olduktan sonraki 2 iş günü içerisinde kampanya otomatik olarak tanımlanır. Kampanya, müşterinin banka ile ilk tanıştığı günden itibaren 1 yıl boyunca geçerli olacak. MobilDeniz üzerinden yapılan tüm para transferlerinin (EFT/FAST) ücretsiz olacağı ancak resmi tatillerde yapılan transferlerin bu kapsam dışında tutulduğu belirtildi.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kampanyadan, 2025 yılında MobilDeniz üzerinden DenizBank’a ilk kez müşteri olanlar faydalanabilir.
Müşteri olduktan sonraki iki iş günü içinde kampanya hesabınıza tanımlanır.
Kampanya, müşteri olunan tarihten itibaren bir yıl boyunca masrafsız işlem avantajı sağlar.
Sadece MobilDeniz üzerinden yapılan para transferleri kampanya kapsamındadır.
Resmi tatillerde yapılan para transferleri kampanyaya dahil değildir.
DenizBank, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.