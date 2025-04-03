Resmen Duyuruldu: 1 Ay Boyunca Kimse Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gençlere yönelik "DiscoverEU" programı kapsamında bu yıl da büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin de dahil olduğu Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere, Avrupa’da trenle seyahat etmeleri için tam 36 bin ücretsiz geçiş kartı verilecek.

1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, programdan yararlanacak gençler, 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında, 1 ay boyunca ücretsiz trenle Avrupa ülkelerini dolaşabilecek. Bu benzersiz deneyim, gençlere kıtanın kültürel çeşitliliğini tanıma ve farklı ülkeleri keşfetme şansı sunacak.