Resmen Duyuruldu: 1 Ay Boyunca Kimse Tek Kuruş Ücret Ödemeyecek
Avrupa Birliği, DiscoverEU programı kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden 36 bin gence 1 ay boyunca Avrupa’yı trenle ücretsiz gezme fırsatı sundu. Başvurular başladı, son gün 16 Nisan!
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gençlere yönelik "DiscoverEU" programı kapsamında bu yıl da büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin de dahil olduğu Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere, Avrupa’da trenle seyahat etmeleri için tam 36 bin ücretsiz geçiş kartı verilecek.
1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, programdan yararlanacak gençler, 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında, 1 ay boyunca ücretsiz trenle Avrupa ülkelerini dolaşabilecek. Bu benzersiz deneyim, gençlere kıtanın kültürel çeşitliliğini tanıma ve farklı ülkeleri keşfetme şansı sunacak.
SON BAŞVURU TARİHİ 16 NİSAN
Başvurular, 16 Nisan 2025 saat 13.00’e kadar devam edecek. Gençler başvurularını AB’nin resmi gençlik portalı üzerinden yapabilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvuru yapabilmek için 1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor. Ayrıca adayların Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi Erasmus+ programı ile bağlantılı ülkelerde ikamet ediyor olması şartı aranıyor.
DİSCOVEREU NEDİR?
AB’nin 2018 yılında hayata geçirdiği "DiscoverEU" girişimi, gençlerin kıtayı trenle dolaşarak kültürel etkileşimi artırmasını amaçlıyor. Erasmus+ programı kapsamında yürütülen bu girişim sayesinde bugüne kadar 355 binden fazla genç ücretsiz seyahat hakkı kazandı.
Bu fırsatla birlikte binlerce genç, hayatlarının en unutulmaz yolculuklarından birini yapmaya hazırlanıyor. Avrupa’yı ücretsiz trenle keşfetmek isteyenler için zaman daralıyor.