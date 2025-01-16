Renault'dan Dev 2025 Kampanyası: 19 Bin Lirası Olan Sedan Modelini Altına Çekecek!

Renault Megane Sedan Güncel Fiyat Listesi

2025 model yılına ait Megane Sedan araçlarının güncel fiyatları şöyle sıralanıyor:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL

CLİO VE DUSTER DA DAHİL

Renault’un kampanyaları yalnızca Megane Sedan modeliyle sınırlı değil. Clio ve Yeni Duster gibi diğer modellerde de taksit seçenekleri mevcut. Ancak bu teklifler de araç fiyatlarının yalnızca bir kısmını karşılıyor. Daha fazla bilgi almak ve kampanya detaylarını öğrenmek için Renault yetkili bayileriyle iletişime geçebilirsiniz.