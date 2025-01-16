Renault'dan Dev 2025 Kampanyası: 19 Bin Lirası Olan Sedan Modelini Altına Çekecek!
Renault, Türkiye'deki en çok tercih edilen modellerinden biri olan Megane Sedan için 2025 Ocak ayındaki kampanya fırsatını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hem çekici tasarımı hem de üstün performansıyla dikkat çeken Megane Sedan, yeni yıla özel taksit imkânlarıyla satışa sunuldu. İşte kampanyanın tüm ayrıntıları...
AYLIK 19.861 TL TAKSİTLE MEGANE SEDAN FIRSATI
Renault, Ocak 2025 kampanyasında Megane Sedan modeline sahip olmak isteyenler için aylık 19.861 TL taksit fırsatı sunuyor. Ancak bu ödeme planı, aracın fiyatının yalnızca belirli bir kısmını kapsıyor. İşte kredi detayları:
Kredi Tutarı: 200.000 TL
Vade Süresi: 12 Ay
Faiz Oranı: %1,99
Aylık Ödeme: 19.861 TL
Renault’nun kampanyası, Renault Finans aracılığıyla kredi kullanımı durumunda geçerli olup, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) alındığında kampanyalı faiz oranlarından yararlanılabiliyor. Sigorta alınmadığı takdirde standart faiz oranları uygulanıyor.
KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI
-Kampanya, Megane Sedan modelinin tüm versiyonları için bireysel müşterilere özel sunuluyor.
-Renault Finans’ın şartlarına bağlı olarak kampanya kapsamında sunulan faiz oranı ve kredi tahsis ücretleri, finansman planına göre değişiklik gösterebilir.
-Kampanyalı oranlar, başka finansman teklifleriyle birleştirilemez.
Renault Megane Sedan Güncel Fiyat Listesi
2025 model yılına ait Megane Sedan araçlarının güncel fiyatları şöyle sıralanıyor:
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.599.900 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.742.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.681.900 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.824.900 TL
CLİO VE DUSTER DA DAHİL
Renault’un kampanyaları yalnızca Megane Sedan modeliyle sınırlı değil. Clio ve Yeni Duster gibi diğer modellerde de taksit seçenekleri mevcut. Ancak bu teklifler de araç fiyatlarının yalnızca bir kısmını karşılıyor. Daha fazla bilgi almak ve kampanya detaylarını öğrenmek için Renault yetkili bayileriyle iletişime geçebilirsiniz.