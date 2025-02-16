Remzi Özdemir: Artışı Büyük Olacak

"SEMBOLİK BİR İNDİRİM YAPTI"

eniyihaberler.com'dan Ayşe Memiş Çimen'in haberine göre, Şubat ayındaki faiz indirimi kararını da değerlendiren Özdemir, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık indirimi gereksiz bulduğunu belirtti. Özdemir, bu kararın siyasi baskının etkisiyle alındığını ve Merkez Bankası'nın bu baskıyı hafifletmek için para kurulu toplantılarının sayısını 13'ten 8'e düşürdüğünü vurguladı. Bu hamlenin, enflasyon düşmeden faiz indirimi yapılmaması gerektiği görüşünün hâkimiyetini koruduğunu ancak siyasi baskının azaltılması amacı taşıdığını ifade etti.