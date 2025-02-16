Remzi Özdemir: Artışı Büyük Olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını 6 Mart'ta açıklayacak. İlk toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bu hamlesi piyasalarda geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi gözler ikinci toplantıya çevrildi. Ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası'nın bu toplantıda nasıl bir adım atabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: eniyihaberler.com
Remzi Özdemir, Mart ayında 250 baz puanlık bir faiz indiriminin mümkün göründüğünü, ancak ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde yüzde 5 olarak açıklanmasının dengeleri değiştirdiğini belirtti. Özdemir, bu durumun Merkez
Bankası'nın elini zorlaştırdığını ifade ederek şunları söyledi:
"Rasyonel bir politika izleyen Merkez Bankası Başkanı ve yardımcılarının, mevcut koşullarda faiz indirme riskini göze alacaklarını sanmıyorum. Mart ayında pas geçme olasılığı çok yüksek. Ancak bu durumun piyasalar üzerinde olumsuz etkileri olabilir, özellikle borsada düşüş yaşanması muhtemel."
"SEMBOLİK BİR İNDİRİM YAPTI"
eniyihaberler.com'dan Ayşe Memiş Çimen'in haberine göre, Şubat ayındaki faiz indirimi kararını da değerlendiren Özdemir, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık indirimi gereksiz bulduğunu belirtti. Özdemir, bu kararın siyasi baskının etkisiyle alındığını ve Merkez Bankası'nın bu baskıyı hafifletmek için para kurulu toplantılarının sayısını 13'ten 8'e düşürdüğünü vurguladı. Bu hamlenin, enflasyon düşmeden faiz indirimi yapılmaması gerektiği görüşünün hâkimiyetini koruduğunu ancak siyasi baskının azaltılması amacı taşıdığını ifade etti.
DOLAR TAHMİNİ
Özdemir, Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlü olduğunu ve bu nedenle doların büyük bir sıçrama yapmasını beklemediğini söyledi. Ancak, yurt dışı kaynaklı dolar güçlenmesi durumunda kısa vadeli oynaklık olabileceğini belirtti. Özdemir, yıl sonu için doların 42-44 lira bandında olacağını tahmin etti.
FAİZ KARARI 6 MART'TA AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararını 6 Mart'ta saat 14.00'te açıklayacak. Bu yıl toplamda 8 faiz kararı açıklaması beklenen Merkez Bankası'nın bu toplantıda alacağı karar, piyasa beklentileri açısından kritik önem taşıyor.