Rekor Zam Geldi! Birden 9 bin 934 Liraya Çıktı

Evde bakım yardımlarındaki bu yeni düzenleme, hizmete ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir destek sunuyor. Aile Bakanlığı’nın yaptığı bu artış, artan yaşam maliyetlerine karşı sosyal yardımların güncellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sunulan bu yardımlar, toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.