Rekor Zam Geldi! Birden 9 bin 934 Liraya Çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımı ödemelerine 857 TL'lik zam yapıldığını açıkladı. Bu artışla birlikte, yardımdan yararlanan hak sahiplerinin aylık ödemeleri 9 bin 934 TL'ye yükselecek. Zam, 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle hayata geçirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevcut durumda 9 bin 077 TL olarak ödenen evde bakım yardımı, yeni enflasyon oranları doğrultusunda artırıldı. Bakanlık, Temmuz ayında açıklanan veriler ışığında bu düzenlemelerin devam edeceğini belirtti. Yüksek enflasyon nedeniyle sosyal yardım ödemelerine yılda iki kez zam yapılması olağan hale geldi.
Bakanlık, Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon farkının %41,50 olarak öngörüldüğünü, buna bağlı olarak memur maaşlarına %9,44 oranında artış yapılacağını bildirdi. Bu artışın, evde bakım yardımına da yansıyacağı ve yardımı 857 TL artıracağı belirtildi.
Evde bakım yardımı alabilmek için belirli kriterleri karşılamak gerekiyor. Başvuru için gerekli şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Hane halkı gelirinin uygun seviyede olması,
Bakıma muhtaçlık durumu,
Ağır engelli olduğunu belgeleyen sağlık kurulu raporu.
Başvurular, ikamet edilen bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya ilçe müdürlüklerine yapılabiliyor.
Evde bakım yardımlarındaki bu yeni düzenleme, hizmete ihtiyaç duyan bireyler için önemli bir destek sunuyor. Aile Bakanlığı’nın yaptığı bu artış, artan yaşam maliyetlerine karşı sosyal yardımların güncellenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sunulan bu yardımlar, toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.