Rekor sonrası kuyumcuya, döviz bürosuna gidecekler dikkat: İslam Memiş 'bu ay içinde...' diyerek uyardı

Dolar/TL kuru ve altın fiyatları, dün tarihin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Küresel piyasalarda ons altının fiyatında yüzde 0,20’lik bir gerileme olmasına rağmen başında Mehmet Şimşek’in bulunduğu yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sert bir şekilde yükselişe geçen döviz kuru, başta altın olmak üzere dolar cinsinden hesaplanan değerli metal fiyatlarını yükseltti.