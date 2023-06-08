Rekor sonrası kuyumcuya, döviz bürosuna gidecekler dikkat: İslam Memiş 'bu ay içinde...' diyerek uyardı
Gram altın fiyatı dövizdeki hareketlilik ile rekor seviyelere çıktı. Ons tarafında tahminler aşağı çekilirken, piyasa uzmanı İslam Memiş, hem dolar hem altın için uyarılarda bulundu.
Dolar/TL kuru ve altın fiyatları, dün tarihin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Küresel piyasalarda ons altının fiyatında yüzde 0,20’lik bir gerileme olmasına rağmen başında Mehmet Şimşek’in bulunduğu yeni ekonomi yönetimiyle birlikte sert bir şekilde yükselişe geçen döviz kuru, başta altın olmak üzere dolar cinsinden hesaplanan değerli metal fiyatlarını yükseltti.
DOLAR KURUNDA YÜZDE 7’DEN FAZLA ARTIŞ
Türk lirası, Çarşamba günü ABD doları karşısında rekor seviyeye geriledi ve kur yüzde 7,2’den fazla artarak 23 liranın üzerine çıktı. Dün 23,24’ten kapanış yapan dolar/TL bu sabah ise 23,56 TL’yi görerek rekor serisine devam etti. Euro/TL kuru ise 25,57 seviyelerine kadar yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE
Yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesinde piyasaların durgunlaşması ile ons altın fiyatları 1960 dolar seviyelerinde sakin bir hafta geçirirken gram altın fiyatı dolar kurunun desteği ile yeni rekor seviyesini yukarı taşıdı ve 1.467 lirayı gördü.
Altının gram fiyatı bu sabah 1.459 lira seviyelerine kadar yükseldi. Çeyrek altın 2.453 TL, Cumhuriyet altını 9.985 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.432 TL’den değerleniyor.