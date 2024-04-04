Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzalaması sonrası bankalar arasında rekabet başladı. Emekli maaşına göre değişen promosyonlar, 8 bin ila 18 bin TL arasında hesaplanıyor.

Emekli maaşı Emekli Banka promosyonları
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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını yeniden düzenleyen bir protokole imza attı.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 2

SGK'nın protokolü öncesi geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli maaşı promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 18 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 4

Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 5

HANGİ BANKA, NE KADAR EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU VERİYOR?

Yaşanan gelişmeler sonrası son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, hangi bankanın ne kadar emekli maaşı promosyonu verdiği.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 6

İşte bazı bankalardaki emekli maaşı promosyon tutarları:

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 8

GARANTİ BBVA

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 9

HALKBANK

- 10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 10

DENİZBANK

- 9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL,
- 15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 11

AKBANK

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.

- 9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL,
- 10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL,
- 15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 12

ZİRAAT BANKASI

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 13

VAKIFBANK

- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.

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Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - Resim: 14

ING BANK

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin lira, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

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