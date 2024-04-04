Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzalaması sonrası bankalar arasında rekabet başladı. Emekli maaşına göre değişen promosyonlar, 8 bin ila 18 bin TL arasında hesaplanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını yeniden düzenleyen bir protokole imza attı.
SGK'nın protokolü öncesi geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli maaşı promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 18 bin TL’ye kadar çıkıyor.
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor.
Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.
HANGİ BANKA, NE KADAR EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU VERİYOR?
Yaşanan gelişmeler sonrası son günlerde en çok merak edilen konulardan biri, hangi bankanın ne kadar emekli maaşı promosyonu verdiği.
İşte bazı bankalardaki emekli maaşı promosyon tutarları:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.
GARANTİ BBVA
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL.
HALKBANK
- 10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.
DENİZBANK
- 9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL,
- 15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.
AKBANK
Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.
- 9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL,
- 10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL,
- 15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL.
ZİRAAT BANKASI
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.
VAKIFBANK
- 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL,
- 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL,
- 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL,
- 20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL.
ING BANK
Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin lira, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.