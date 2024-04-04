Rekabet hız kazandı, emekli maaşı banka promosyonları yeniden güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING BANK

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin lira, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.