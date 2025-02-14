Rapor Ücretlerinde Büyük Değişiklik: Artık Daha Az Ödeme Alacaklar

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi, geçici iş göremezlik ödeneğinde hastalık ve doğum izni ile iş kazası ve meslek hastalığı arasındaki farkın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.

Bu kararın ardından yapılan düzenleme ile iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında da geçici iş göremezlik ödeneği, son 3 ay yerine 12 aylık brüt ücret ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Böylece, iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan sigortalılar da yeni hesaplama yöntemiyle daha düşük ödenek alacak.