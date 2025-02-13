Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

AYM İPTAL EDİNCE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DA 12 AYA ÇIKARTILDI

Anayasa Mahkemesi, geçici iş göremezlik ödeneği konusunda hastalık ve analık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından ayrım yapılmasını eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Bunun üzerine yapılan kanun değişikliğiyle iş kazası ve meslek hastalığı durumunda tedavi süresince verilen geçici iş göremezlik ödeneklerinin de hastalık ve analık sigortasında olduğu gibi son üç ay yerine son 12 aylık brüt ücret üzerinden hesaplanması öngörüldü. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı geçirenler de eskisine göre daha az rapor parası alacaklar.