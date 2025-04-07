Rapor Alımında Yeni Dönem! Artık Eve Kadar Gelecekler, SGK Harekete Geçti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli bireyler ve hasta yakınlarını yakından ilgilendiren önemli bir süreci hayata geçiriyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) verdiği emsal kararla, artık yatağa ya da cihaza bağımlı olduğu için sağlık kuruluşuna ulaşamayan bireyler, evlerinde ya da kaldıkları özel hastanelerde sağlık kurulu raporu alabilecek. Böylece sağlık heyeti, hastayı bulunduğu yerde değerlendirme imkanına kavuşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK’nın verilerine göre, 2024 yılında sağlık raporu kapsamında toplam 33,7 milyar TL ödeme yapıldı. 2025 yılı için bu rakamın yaklaşık iki kat artarak 70 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu ödemelerin büyük kısmı hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi durumlara yönelik raporlar için gerçekleştiriliyor.
KDK'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA RESMİ TAVSİYE
Kamu Denetçiliği Kurumu, ventilatöre bağlı olarak özel hastanede kalan bir vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Bu kişiye sağlık kurulu raporu düzenlenemediği gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından KDK, "yerinde rapor düzenlenebilir" yönünde görüş bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen tavsiye kararıyla birlikte, engelli raporu alımında yeni bir uygulamanın önü açıldı.
AĞIR HASTALAR İÇİN HAYAT KOLAYLAŞIYOR
Bu karar, evden çıkamayacak durumda olan binlerce hasta için süreci önemli ölçüde kolaylaştıracak. Sağlık kurulu heyetleri artık yalnızca devlet hastanelerinde değil, özel hastanelerde ya da hastanın bulunduğu yerde de değerlendirme yapabilecek. Özellikle yaşlı, ağır engelli ve cihaza bağımlı bireyler için bu düzenleme büyük kolaylık sağlayacak.
ENGELLİ SAĞLIK RAPORUYLA SAĞLANAN HAKLAR
Erişkinler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu, bireyin engellilik durumunu resmi olarak belirleyen ve birçok sosyal haktan yararlanılmasını mümkün kılan belge niteliği taşıyor. En az yüzde 40 oranında engellilik tespitiyle birlikte vatandaşlar; engelli aylığı, evde bakım desteği, vergi indirimleri, özel eğitim hizmetleri ve kamu istihdamı gibi desteklerden yararlanabiliyor.
RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Sağlık raporları; işe giriş, ilaç kullanımı, evlilik işlemleri, ehliyet başvurusu ve iş göremezlik gibi çeşitli durumlar için talep ediliyor. Bu belgeler kamu ve özel hastaneler, tıp merkezleri ve aile hekimlikleri aracılığıyla alınabiliyor. Heyet raporlarının hazırlanması genellikle üç günü bulurken, engelli sağlık kurulu raporları için bu süre 15 güne kadar uzayabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN RAPOR DURUMU TAKİP EDİLEBİLİYOR
Vatandaşlar, rapor sürecini e-Devlet üzerinden “e-İmzalı Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla takip edebiliyor. Yeni düzenleme, özellikle fiziksel koşulları nedeniyle rapor alma sürecinde zorluk yaşayan bireyler için önemli bir kolaylık sağlıyor.
BÜTÇEYE YANSIYAN YÜK ARTIYOR
Rapor ödemelerinde yaşanan artış, sosyal güvenlik sisteminde bütçe dengesini de etkileyebilir. SGK’nın 2025 yılı için planladığı 70 milyar TL’lik ödeme, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda kuruma yönelik mali baskının da artmasına neden olabilir.