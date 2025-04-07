Rapor Alımında Yeni Dönem! Artık Eve Kadar Gelecekler, SGK Harekete Geçti

SGK’nın verilerine göre, 2024 yılında sağlık raporu kapsamında toplam 33,7 milyar TL ödeme yapıldı. 2025 yılı için bu rakamın yaklaşık iki kat artarak 70 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu ödemelerin büyük kısmı hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi durumlara yönelik raporlar için gerçekleştiriliyor.

KDK'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA RESMİ TAVSİYE

Kamu Denetçiliği Kurumu, ventilatöre bağlı olarak özel hastanede kalan bir vatandaşın başvurusunu değerlendirdi. Bu kişiye sağlık kurulu raporu düzenlenemediği gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından KDK, "yerinde rapor düzenlenebilir" yönünde görüş bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen tavsiye kararıyla birlikte, engelli raporu alımında yeni bir uygulamanın önü açıldı.