Ramazan kapıda: İşte bu sene dışarıda iftar yapmanın maliyeti

Son 1.5 yıldır yaşanan yüksek enflasyon ve alım gücü kaybı nedeniyle bu yıl iftarını ailesi ile birlikte dışarıda açmak isteyenlerin cebi yanacak. Gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hem esnaf lokantalarında hem de lüks restoranlarda fiyatlar aldı başını gitti. Özellikle Ramazan ayı için hazırlanan Ramazan menüleri zaten normal menü fiyatlarından daha yüksek tutuluyordu.