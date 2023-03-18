Ramazan kapıda: İşte bu sene dışarıda iftar yapmanın maliyeti
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesine sayılı günler kaldı. Oruç tutan yurttaşlar dışarıda iftar yapmanın maliyetini araştırmaya başladı. İşte ramazanda dışarıda oruç açmanın maliyeti.
11 ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede vatandaşlar ilk sahura kalkacak. Ramazan 21 Nisan Cuma günü sona erecek.
İftarını dışarda açmak isteyenleri ise bu sene oldukça yüklü bir hesap bekliyor. Esnaf lokantalarında dahi fiyatlar yükselmişken dışarıda iftar yapmak birçok insan için hayal olacak gibi görünüyor.
Son 1.5 yıldır yaşanan yüksek enflasyon ve alım gücü kaybı nedeniyle bu yıl iftarını ailesi ile birlikte dışarıda açmak isteyenlerin cebi yanacak. Gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hem esnaf lokantalarında hem de lüks restoranlarda fiyatlar aldı başını gitti. Özellikle Ramazan ayı için hazırlanan Ramazan menüleri zaten normal menü fiyatlarından daha yüksek tutuluyordu.
Show TV'nin haberine göre lokanta ve restoran işletmecileri artan maliyetler nedeniyle menü fiyatlarını geçtiğimiz yıla oranla en az ikiye katladı.