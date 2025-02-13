Ramazan Fitresi Ne Zaman Verilir? Fitre Kime Verilir?

Fitrenin, Ramazan ayı içinde veya en geç bayram sabahına kadar verilmesi gerekir. En ideal zaman, Ramazan’ın son günlerine doğru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Ancak, bayram namazından sonra verilmesi gecikmiş sayılacağından sevabı azalabilir. Bu nedenle, fitrenin Ramazan ayı içinde ya da bayram namazından önce verilmesi tavsiye edilmektedir.