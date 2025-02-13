Ramazan Fitresi Ne Zaman Verilir? Fitre Kime Verilir?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fitre hakkında yapılan araştırmalar arttı. Fitre ne zaman verilir sorusu, birçok kişi tarafından gündeme geldi. İşte bu konuda merak edilenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Fitre (fıtır sadakası), Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir şükrü olarak verilen sadakadır. İslam’da, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen her Müslümanın, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla fitre vermesi gerekmektedir.
Bu sadaka, toplumda dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştiren önemli bir ibadet olup, ihtiyaç sahiplerine bayram sevincini yaşatma amacını taşır.
Fitrenin, Ramazan ayı içinde veya en geç bayram sabahına kadar verilmesi gerekir. En ideal zaman, Ramazan’ın son günlerine doğru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Ancak, bayram namazından sonra verilmesi gecikmiş sayılacağından sevabı azalabilir. Bu nedenle, fitrenin Ramazan ayı içinde ya da bayram namazından önce verilmesi tavsiye edilmektedir.