Ramazan Davulcuları Ne Kadar Maaş Alıyor? İşte 2025 Davulcu Maaşları
Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan Ramazan davulculuğu, 2025 yılı için de merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan davulcuları, sahur vaktinde mahalleleri ritmik davul sesleriyle uyandırmaya hazırlanıyor. Peki, Ramazan davulcusu nasıl olunur? Ramazan davulcuları ne kadar maaş alıyor? İşte 2025 davulcu maaşları...
Kaynak: Haber Merkezi
Her Ramazan mahallelerde dolaşıp davul çalarak sahur vaktinin geldiğini duyuran ramazan davulcularının ne kadar kazandığı Ramazan ayına sayılı günler kala merak edilmeye başlandı. Peki, maniler ve türküler eşliğinde davul çalarak 11 ayın sultanına renk katan Ramazan davulcuları ne kadar kazanıyor? İşte 2025 Ramazan davulcusu maaşları...
RAMAZAN DAVULCUSU NASIL OLUNUR?
Ramazan davulcusu olmak için belirli bir eğitim veya sertifika şartı bulunmamaktadır. Ramazan davulcusu olmak isteyen bir kişi mahalle muhtarına giderek uygunluk yazısı talebinde bulunur. Bölge muhtarından uygunluk yazısını almayı başaran bir ramazan davulcusu adayı ikinci aşamada ilçe belediyesine giderek başvurusunu tamamlamalıdır.
İlçe belediyesine giderek başvurusunu tamamlamak isteyen ramazan davulcusu adaylarının hazırlamaları gereken belgeler ise aşağıda sıralanmıştır:
İkametgâh belgesi
Sabıka kaydı
Nüfus cüzdanının fotokopisi
2 adet güncel vesikalık fotoğraf
Mahalle muhtarından alınan uygunluk yazısı
Bir ramazan davulcusunun görevini yetkili bir şekilde yerine getirebilmesi için belediye tarafından hazırlanan belgeyi ay boyunca taşıması zorunlu.
2025 RAMAZAN DAVULCUSU MAAŞLARI NE KADAR?
Ramazan davulcuları, resmi bir kuruma bağlı olarak maaş almazlar. Gelirlerini, sahur vakti davul çaldıkları mahalle sakinlerinden topladıkları bahşişlerle elde ederler. Bu nedenle Ramazan davulcusu maaşı, verilen bahşiş miktarına ve davulcunun görev yaptığı mahalledeki ekonomik duruma göre değişiklik gösterir.