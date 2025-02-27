Ramazan Davulcuları Ne Kadar Maaş Alıyor? İşte 2025 Davulcu Maaşları

RAMAZAN DAVULCUSU NASIL OLUNUR?

Ramazan davulcusu olmak için belirli bir eğitim veya sertifika şartı bulunmamaktadır. Ramazan davulcusu olmak isteyen bir kişi mahalle muhtarına giderek uygunluk yazısı talebinde bulunur. Bölge muhtarından uygunluk yazısını almayı başaran bir ramazan davulcusu adayı ikinci aşamada ilçe belediyesine giderek başvurusunu tamamlamalıdır.