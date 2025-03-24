Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak

HAFTA TATİLİNE DENK GELENLERE YÜZDE 50 ZAMLI ÖDEME

Bayram günlerinde çalışmayan işçiler, herhangi bir kesinti olmadan maaşlarını tam alır. Çalışanlara ise günlük ücretlerine ek olarak, resmi tatil için bir günlük ücret daha ödenir. Bayram gününde yalnızca bir saat bile çalışılsa, o gün için tam mesai ücreti ödenir. Eğer resmi tatil günü, işçinin hafta tatiline denk gelir ve çalışırsa, o zaman yüzde 50 zamlı ödeme yapılır. Yani o gün için toplamda 1.5 günlük ek ücret verilir.