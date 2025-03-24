Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak
Ramazan Bayramı'nda çalışanlara çifte yevmiye ödenecek. Bayramda çalışanlar, günlük maaşlarına ek olarak tam ücret alacak ve izin yerine ödeme yapılması zorunlu olacak. Ayrıca bayram izni hafta tatiline denk gelenlerin ödemesi daha da artıracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram döneminde çalışacak olan işçilerin ücret hakları merak konusu oldu. Bayramda çalışmayanlar ücretlerini tam alırken, görev başında olan çalışanlara ise günlük maaşlarına ek olarak bir yevmiye daha ödenmesi gerekiyor. Eğer çalışılan gün hafta tatiline denk gelirse bu ödeme daha da artacak.
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının bulunması gerekiyor. Ayrıca iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde bu yönde açık bir hüküm yer almalı. Aksi halde işçi, bu özel günlerde çalışmaya zorlanamaz.
HAFTA TATİLİNE DENK GELENLERE YÜZDE 50 ZAMLI ÖDEME
Bayram günlerinde çalışmayan işçiler, herhangi bir kesinti olmadan maaşlarını tam alır. Çalışanlara ise günlük ücretlerine ek olarak, resmi tatil için bir günlük ücret daha ödenir. Bayram gününde yalnızca bir saat bile çalışılsa, o gün için tam mesai ücreti ödenir. Eğer resmi tatil günü, işçinin hafta tatiline denk gelir ve çalışırsa, o zaman yüzde 50 zamlı ödeme yapılır. Yani o gün için toplamda 1.5 günlük ek ücret verilir.
BAYRAM PARASI YERİNE İZİN KULLANILIR MI?
Bayramda yapılan çalışmalar karşılığında işçiye izin kullandırılması yasal değildir. Yani işveren, "Bayramda çalış ama sonra izin veririm" diyemez. Bu tür uygulamalar mevzuata aykırıdır ve çalışana mutlaka nakit ödeme yapılması gerekir. Bayramda çalışan herkes, zamlı ücretini alma hakkına sahiptir.
ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN EK ÜCRET ALIR MI?
Arife günü de resmi tatil kapsamında değerlendirildiğinden, saat 13.00’ten sonra yapılan çalışmalar için yarım günlük ek ücret ödenmesi gerekiyor.
BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Bayram günlerinde yapılan her çalışma, tam günlük ek ödeme hakkı doğurur. Ancak bir de fazla mesai söz konusuysa, bu durumda saatlik fazla çalışma ücreti de eklenir. Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan her fazla mesai için yüzde 50 zamlı ödeme yapılır.
ASGARİ ÜCRETLİ BAYRAMDA NE KADAR EK ÖDEME ALIR?
2024 yılı için net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, günlük ücret 736,82 TL’ye denk geliyor. Bayram döneminde çalışan asgari ücretli işçilere
2.5 günlük çalışmaya karşılık: 736,82 x 2.5 = 1.842,05 TL
1 günlük çalışmanın hafta tatiline denk gelmesi halinde: 1.105,23 TL
Toplam ek ödeme: 2.947,28 TL