Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala fırsatçılar iş başında! Bayram öncesi her zaman olduğu gibi otobüs ve uçak bileti fiyatlarına ‘fırsatçı zammı’ geldi. Bayramdan bir önceki hafta 1.150 TL olan bir otobüs bileti fiyatı bayramdan bir gün önce 1.800 TL’ye, uçak bileti fiyatı ise 1.300 TL’den 4.800 TL’ye çıktı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehir dışına çıkmayı planlayanlar şimdiden otobüs ve uçak bileti bakmaya başladı. Özel günlerde vatandaşların daha yoğun şekilde kullandığı otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi bilet fiyatları hızla yükseldi.
Normal şartlarda bayramdan 1 hafta önce 1.150 TL olan otobüs bileti, bayram arifesinde 1.800 TL'ye çıkarken, uçak bileti fiyatlarının ise 1.300 TL'den 4.800 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. Vatandaşlar bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirdi.
OTOBÜS BİLETİNE YÜZDE 70, UÇAK BİLETİNE YÜZDE 350 ZAM GELDİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, örneğin İstanbul'dan Trabzon'a 17 Mart'ta 1.100 TL'ye alınabilen bir otobüs bileti, 29 Mart'ta 1.800 TL'ye yükselerek bir hafta içinde yüzde 70 zamlandı. Uçak fiyatlarında ise daha fazla fiyat farkı dikkat çekti. 17 Mart'ta İstanbul-Adana hattında 1.300 TL olan bilet, bir hafta sonra 4.869 TL'ye yükseldiği görüldü. Uçak biletlerindeki fiyat artışı yüzde 350'ye ulaştı.
"ZARARIMIZI BAYRAMDA TELAFİ EDİYORUZ"
Fiyatların yükseldiğini fakat bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini belirten İstanbul Esenler Otogarı'nda faaliyet gösteren bir otobüs firmasının yetkilisi, "Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorundayız. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz" dedi.
"SEFERLER ŞİMDİDEN DOLDU"
Havayolu şirketleri de benzer bir açıklama yaparak, fiyat fiyatlarının arz-talep dengesine göre belirlendiğini vurguladı. Bir hava yolu müdürü, “Bayram öncesinde talep için fiyatların artması kaçınılmaz. Ancak, müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu" diye konuştu.
"TÜKETİCİLER ŞİKAYET EDEBİLİRLER"
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada "Fiyat artışlarının 1 ay önce ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar uçuyor. Fahiş fiyat artışı ile ilgili, tüketiciler aşırı zam yapan otobüs firmalarını ya da uçak şirketlerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikâyet edebilirler. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da CİMER üzerinden şikâyetlerini bildirebilirler" açıklamasında bulundu.