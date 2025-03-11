Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehir dışına çıkmayı planlayanlar şimdiden otobüs ve uçak bileti bakmaya başladı. Özel günlerde vatandaşların daha yoğun şekilde kullandığı otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi bilet fiyatları hızla yükseldi.

Normal şartlarda bayramdan 1 hafta önce 1.150 TL olan otobüs bileti, bayram arifesinde 1.800 TL'ye çıkarken, uçak bileti fiyatlarının ise 1.300 TL'den 4.800 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. Vatandaşlar bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirdi.