Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş

BÖLGELERE GÖRE SİPARİŞLER DEĞİŞTİ

Türkiye genelinde lahmacun en çok tercih edilen yemek olurken, bazı bölgelerde farklı lezzetler öne çıktı. Adana'da Adana kebap, Gaziantep’te tavuk döner dürüm, Konya’da etli ekmek, Kahramanmaraş’ta ise yine tavuk döner dürüm en fazla sipariş edilen yemekler arasında yer aldı. Ayrıca Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde diğer bölgelerden farklı olarak ikili hamburger menü en çok tercih edilen siparişler arasında öne çıktı.

RAMAZAN PAKETLERİNE İLGİ BÜYÜK

Hepsiburada yetkilileri, Ramazan ayında alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini ve temel gıda, kahvaltılık ürünler ile bakliyat satışlarında büyük bir artış yaşandığını belirtti. Hem bireysel tüketiciler hem de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan yardım paketleri, en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Bu yıl, geçen yılın Ramazan dönemine kıyasla gıda ve içecek satışlarında da artış yaşandı. Uzmanlar, Ramazan'ın son günlerinde alışveriş hareketliliğinin daha da artmasını bekliyor.