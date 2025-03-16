Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş
Ramazan'da online yemek siparişlerinde patlama yaşandı. Sahur vaktindeki sipariş sayısı iftara kıyasla tam iki katına çıktı. Alışverişlerin en yoğun olduğu saat 22.00 olarak açıklanırken, Ramazan ayında iftar ve sahurda en çok sipariş edilen yemek de belli oldu.
Kaynak: Sabah
Ramazan ayı, hem çarşı pazarları hem de online alışverişi hareketlendirdi. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Ramazan ayında iftar ve sahurda en çok sipariş edilen yemeği açıklarken, alışverişlerin en yoğun olduğu saatin 22.00 olduğunu belirtti. Ramazan ayında güllaç, hurma ve kuruyemiş satışlarında büyük bir artış yaşanırken, küçük ev aletlerine olan talep de dikkat çekti. Özellikle ekmek yapma makineleri, en çok satılan küçük ev aletleri arasında yer aldı.
SAHURDA SİPARİŞLER PATLADI
Online yemek siparişleri de Ramazan boyunca yoğunluk kazandı. Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, sahur vaktinde sipariş sayısının iftara kıyasla iki katına çıktığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yılın Ramazan ayına göre siparişlerde yüzde 20'lik bir artış yaşandığını da ekledi. Baki, "Ramazan ayında kullanıcılarımız hazır yemek yerine, aldıkları malzemelerle evde yemek yapmayı tercih ediyor" diyerek gıda alışverişlerine olan ilgiyi de vurguladı.
RAMAZAN AYINDA İFTARDA EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YEMEKLER
İftar ve sahur saatlerinde en çok sipariş edilen yemek lahmacun oldu. İftar saatinde en çok sipariş edilen ilk beş ürün şu şekilde sıralandı:
Lahmacun
Mercimek çorbası
Patates kızartması
Adana dürüm
Tavuk tantuni dürüm
RAMAZAN AYINDA SAHURDA EN ÇOK SİPARİŞ EDİLEN YEMEKLER
Sahur vaktinde ise listenin başında yine lahmacun yer alırken, diğer popüler siparişler şu şekilde sıralandı:
Lahmacun
Mercimek çorbası
Patates kızartması
Kuşbaşılı kaşarlı pide
Adana dürüm
BÖLGELERE GÖRE SİPARİŞLER DEĞİŞTİ
Türkiye genelinde lahmacun en çok tercih edilen yemek olurken, bazı bölgelerde farklı lezzetler öne çıktı. Adana'da Adana kebap, Gaziantep’te tavuk döner dürüm, Konya’da etli ekmek, Kahramanmaraş’ta ise yine tavuk döner dürüm en fazla sipariş edilen yemekler arasında yer aldı. Ayrıca Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde diğer bölgelerden farklı olarak ikili hamburger menü en çok tercih edilen siparişler arasında öne çıktı.
RAMAZAN PAKETLERİNE İLGİ BÜYÜK
Hepsiburada yetkilileri, Ramazan ayında alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini ve temel gıda, kahvaltılık ürünler ile bakliyat satışlarında büyük bir artış yaşandığını belirtti. Hem bireysel tüketiciler hem de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan yardım paketleri, en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Bu yıl, geçen yılın Ramazan dönemine kıyasla gıda ve içecek satışlarında da artış yaşandı. Uzmanlar, Ramazan'ın son günlerinde alışveriş hareketliliğinin daha da artmasını bekliyor.