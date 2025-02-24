Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurmanın Fiyatı Uçtu: 2025 Hurmanın Kilosu Kaç TL?
Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın fiyatı merak edilmeye başlandı. Peki, hurma fiyatları ne kadar oldu? 2025 hurmanın kilosu kaç TL?
Kaynak: İHA
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Bolu'da hurma tezgahları hareketlenmeye başladı. Fiyatları boyutlarına göre değişen hurma çeşitleri, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor.
İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmalara talep arttı. Medine, Cezayir, İran, Tunus, Mezopotamya ve yaş hurma çeşitlerinin yanı sıra kutu hurmalar da 60 TL'den başlayarak satışa sunuluyor. Daha kaliteli ve büyük boyutlu hurma çeşitlerinin fiyatları ise 350 TL'ye kadar çıkıyor.
HER BÜTÇEYE UYGUN HURMA BULUNUYOR
Uzun yıllardır Bolu'da kuruyemişçilik yapan Mehmet Erbaş, tezgahta toplam yedi çeşit hurma bulunduğunu belirtti. Erbaş, "Ramazan genelinde geniş bir hurma yelpazesi oluşuyor. 120 TL'den başlayarak 350 TL'ye kadar çıkıyor. Kutu hurmalar ise 60 TL'den satılıyor" dedi.
"ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞÜK"
Mehmet Erbaş, "Piyasada 500 TL, 600 TL hatta 800 TL'ye kadar hurmalar var ama bunlar pek tercih edilmiyor. Alım gücü düşük, hayat pahalı. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak daha uygun maliyetli hurmalar sunuyoruz" dedi.
"HURMA SATIŞLARI YAVAŞ YAVAŞ BAŞLIYOR"
Satışların yavaş yavaş başladığını ifade eden Erbaş, "Tezgahı açalı 3 gün oldu, yavaş yavaş satışlar başlıyor. Yeni yeni hareketleniyor, bu da normal. Ramazan’da daha fazla rağbet bekliyoruz ama nasıl olur, olmaz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.