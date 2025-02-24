Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurmanın Fiyatı Uçtu: 2025 Hurmanın Kilosu Kaç TL?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Bolu'da hurma tezgahları hareketlenmeye başladı. Fiyatları boyutlarına göre değişen hurma çeşitleri, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmalara talep arttı. Medine, Cezayir, İran, Tunus, Mezopotamya ve yaş hurma çeşitlerinin yanı sıra kutu hurmalar da 60 TL'den başlayarak satışa sunuluyor. Daha kaliteli ve büyük boyutlu hurma çeşitlerinin fiyatları ise 350 TL'ye kadar çıkıyor.