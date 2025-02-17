Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Duyuruldu: 1.000 TL'lik Destek Ödemesi Hesaplara Yatacak

BAKKAL KART GAZİANTEP'E ÖZEL PROJE

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin hem esnafa hem de ailelere destek olan önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Bakkal kart alışveriş çeki projesi Gaziantep’e özel bir proje olduğunu vurgulayan Çeber, "Bakkal kartlarımızın değeri 1000 lira. İlk etapta bu yıl 30 milyon lira değerinde bakkal kart temin ettik. Bu rakamın bir kısmını sosyal dayanışma ve yardımlaşma bütçesinden karşılandı, diğer yandan da hayırsever iş insanları projede yer almak istedi. Bu projeyle bir taşla birkaç kuşu vurmuş olduk" dedi.