Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Duyuruldu: 1.000 TL'lik Destek Ödemesi Hesaplara Yatacak
Ramazan ayına sayılı günler kala dar gelirli vatandaşlara destek eli uzatıldı. Gaziantep Valiliği'nin hayata geçirdiği Bakkal Kart projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere bin TL değerinde alışveriş kartı dağıtılacak.
Kaynak: DHA
Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziantep Valiliği, dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir yardım projesini için düğmeye bastı. Bakkal Kart adı verilen bu proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bin TL değerinde alışveriş kartları dağıtılacak. Böylece vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaçlarını karşılarken, yerel esnaf da ekonomik olarak desteklenmiş olacak.
30 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ KARTI HAZIR
Gaziantep Valiliği, hayırseverlerin desteğiyle Ramazan ayında dar gelirli ailelerin yükünü hafifletecek bir projeye imza attı. Proje kapsamında ilk etapta toplam 30 milyon liralık alışveriş kartı hazırlanırken, destek miktarının ilerleyen dönemlerde artırılması planlanıyor.
KÜÇÜK ESNAFA DA DESTEK SAĞLANACAK
Bu proje sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, aynı zamanda küçük esnafa da büyük bir katkı sağlayacak. Bakkal Kart sadece yerel işletmelerde kullanılabilecek ve böylece şehir ekonomisine de katkı sunacak.
Valilik yetkilileri, sosyal yardım projelerinin artarak devam edeceğini ve ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı desteklerin sağlanacağını belirtti. Ramazan ayı boyunca ailelerin rahat bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılaması amaçlanırken, küçük esnafın da işlerinin canlanması hedefleniyor.
BAKKAL KART GAZİANTEP'E ÖZEL PROJE
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin hem esnafa hem de ailelere destek olan önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Bakkal kart alışveriş çeki projesi Gaziantep’e özel bir proje olduğunu vurgulayan Çeber, "Bakkal kartlarımızın değeri 1000 lira. İlk etapta bu yıl 30 milyon lira değerinde bakkal kart temin ettik. Bu rakamın bir kısmını sosyal dayanışma ve yardımlaşma bütçesinden karşılandı, diğer yandan da hayırsever iş insanları projede yer almak istedi. Bu projeyle bir taşla birkaç kuşu vurmuş olduk" dedi.