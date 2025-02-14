Ramazan Ayı Öncesi Hurma Alarmı: Hurmaların İçinden Çıktı, Acil Geri Toplatılıyor

Fransa'da popüler bir online market olan La Fourche'da satılan çekirdeksiz hurmalarda yabancı madde tespit edildi. Bu durum üzerine ürünün geri çağrılması kararlaştırıldı. Özellikle Fransa'da yaşayan müslümanları, Ramazan ayına sayılı günler kala bu uyarı tedirgin etti. Artı33'ün haberine göre, Tunus'tan ithal edilen çekirdeksiz hurmaların tüketilmemesi gerektiği duyuruldu.