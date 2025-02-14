Ramazan Ayı Öncesi Hurma Alarmı: Hurmaların İçinden Çıktı, Acil Geri Toplatılıyor
Fransa'da ünlü bir sitede satılan çekirdeksiz hurmaların içinde yabancı madde tespit edildi. Ramazan ayına sayılı günler Fransa'da yaşayan müslümanları bu uyarı tedirgin etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da popüler bir online market olan La Fourche'da satılan çekirdeksiz hurmalarda yabancı madde tespit edildi. Bu durum üzerine ürünün geri çağrılması kararlaştırıldı. Özellikle Fransa'da yaşayan müslümanları, Ramazan ayına sayılı günler kala bu uyarı tedirgin etti. Artı33'ün haberine göre, Tunus'tan ithal edilen çekirdeksiz hurmaların tüketilmemesi gerektiği duyuruldu.
RappelConso tarafından yapılan açıklamada, 500 gramlık kraft poşetlerde satılan bazı hurma partilerinde yabancı madde bulunduğu belirtildi. Bu durumun tüketiciler için boğulma ve yaralanma riskini beraberinde getirdiği vurgulandı. Yetkililer, söz konusu ürünü satın alan tüketicilere ürünlerini iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
İşte geri çağrılan ürün:
Barkod: 3760324846070
Parti Numarası: 221124DATDEN
Son Tüketim Tarihi: 30/06/2026