Rahmi Koç'tan Şaşırtan Koç Holding Hamlesi

KOÇ TARIM SEKTÖRÜNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Koç Holding, bir dönem Şanlıurfa ve Denizli Acıpayam’da Türkiye’nin en modern çiftliklerini işletmiş, ancak daha sonra bu işletmeleri ortaklarına devrederek sektörden çıkmıştı. Zaitoon Ziraat’ın kuruluşu, holdingin tarım ve hayvancılık sektörüne geri dönüş yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Koç Holding, 2023 yılında 54.5 milyar dolar gelir ve 3.7 milyar dolar yatırım ile Türkiye'nin en büyük ve kurumsal gruplarından biri olmaya devam ediyor. Yeni yatırımlarıyla iş dünyasındaki konumunu güçlendiren holdingin, Zaitoon Ziraat ile hangi hedeflere odaklanacağı zamanla netleşecek.