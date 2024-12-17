Rahmi Koç'tan Şaşırtan Koç Holding Hamlesi
Rahmi Koç'un kurucusu ve Şeref Başkanı olduğu Koç Holding, yeni bir şirketle iş dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre önce "Zaitoon Ziraat İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi" adıyla bir şirket kuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin sahibi ise 2022 yılında kurulan "Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak kayıtlara geçti. Yönetim kurulunda Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Caroline Nicole Koç, İpek Kıraç, Ömer Koç ve Ali Koç’un yer aldığı Family Danışmanlık’ın ana hissedarı, yüzde 43.75 payla Koç Holding. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını ise Rahmi Koç üstleniyor.
Her ne kadar Koç Holding’in yönetimi Rahmi Koç’tan Ömer Koç’a geçmiş olsa da, Rahmi Koç yeni kurulan bu şirketle iş dünyasındaki etkinliğini sürdürüyor. Family Danışmanlık'ın merkezi Altunizade Kısıklı Caddesi’nde yer alıyor. Bu adres, Setur ve Ram Dış Ticaret gibi bazı Koç Holding şirketlerinin de merkezi olarak biliniyor.
ZAİTOON ZİRAAT’İN FAALİYET ALANLARI
10 milyon lira sermayeyle kurulan Zaitoon Ziraat, tarım ve hayvancılık alanında geniş bir faaliyet yelpazesi sunmayı hedefliyor.
Şirketin ana faaliyetleri arasında:
Tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriciliği,
Tarım ürünleri işleme tesisleri kurulumu,
Zeytincilik ve zeytinyağı üretimi,
Meyvecilik, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık,
Süt ve süt ürünleri üretimi bulunuyor.
Şirketin merkezi İstanbul’da yer alıyor, ancak faaliyetlerin odak noktası İzmir Selçuk’ta kurulması planlanan bir çiftlik olacak. Bu çiftliğin ticari mi yoksa aile bireylerinin kullanımı için mi planlandığı henüz netleşmiş değil. Koç Holding tarafından bu konuda yapılacak açıklama merakla bekleniyor.
KOÇ TARIM SEKTÖRÜNE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Koç Holding, bir dönem Şanlıurfa ve Denizli Acıpayam’da Türkiye’nin en modern çiftliklerini işletmiş, ancak daha sonra bu işletmeleri ortaklarına devrederek sektörden çıkmıştı. Zaitoon Ziraat’ın kuruluşu, holdingin tarım ve hayvancılık sektörüne geri dönüş yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Koç Holding, 2023 yılında 54.5 milyar dolar gelir ve 3.7 milyar dolar yatırım ile Türkiye'nin en büyük ve kurumsal gruplarından biri olmaya devam ediyor. Yeni yatırımlarıyla iş dünyasındaki konumunu güçlendiren holdingin, Zaitoon Ziraat ile hangi hedeflere odaklanacağı zamanla netleşecek.