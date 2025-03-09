Promosyonlarda Bir İlk! ‘Rekor’ Diyerek Duyuruldu: Hesaplara Tam 86 Bin 600 Lira Yatacak

İhalenin bir hafta ertelenmesiyle sürece Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü de dahil oldu. Bu gelişmenin, promosyon miktarının yükselmesinde etkili olduğu ifade edildi. Yetkililer, ihale ilk planlandığı tarihte yapılsaydı bu rakama ulaşılamayabileceğini vurguladı.