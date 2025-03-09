Promosyonlarda Bir İlk! ‘Rekor’ Diyerek Duyuruldu: Hesaplara Tam 86 Bin 600 Lira Yatacak
Promosyonlarda bankaların yarışı sürüyor. Son olarak Kütahya’da rekor promosyon duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez İlçe maaş promosyon ihalesi tamamlandı. Yapılan ihale sonucunda promosyon bedeli 86 bin 600 TL olarak belirlendi.
İhalenin bir hafta ertelenmesiyle sürece Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü de dahil oldu. Bu gelişmenin, promosyon miktarının yükselmesinde etkili olduğu ifade edildi. Yetkililer, ihale ilk planlandığı tarihte yapılsaydı bu rakama ulaşılamayabileceğini vurguladı.
30 NİSAN’A KADAR TEK SEFERDE YATIRILACAK
İhaleyi kazanan Halk Bankası, promosyon ödemelerini 30 Nisan’a kadar tek seferde gerçekleştireceğini açıkladı. Sürecin sonunda en büyük kazancın eğitim çalışanlarına ait olduğu belirtildi.