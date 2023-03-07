Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından ilk maaşlar, nisanda hesaplara yatacak. Şu anda yaklaşık 8 bin TL olan promosyon miktarlarının daha da yukarı çıkması bekleniyor.
EYT’liler nisanda maaşlarının yanı sıra bir maaş promosyon ve bin 100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.
Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre, bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı.
Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar da dillendirilmeye başlandı.
EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubeyi e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek.