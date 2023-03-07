Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından ilk maaşlar, nisanda hesaplara yatacak. Şu anda yaklaşık 8 bin TL olan promosyon miktarlarının daha da yukarı çıkması bekleniyor.

EYT Banka promosyonları
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Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri - Resim: 1

EYT’liler nisanda maaşlarının yanı sıra bir maaş promosyon ve bin 100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.

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Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri - Resim: 2

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre, bankalar 8 bin liraya kadar olan promosyonlarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. 

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Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri - Resim: 3

Kamu bankaları ve özel bankalar, banka promosyonları için çeşitli kampanyalar üzerinde çalışmaya başlarken ilk rakamlar da dillendirilmeye başlandı.

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Promosyon yarışı! İşte kamu ve özel bankaların güncel emekli promosyon ödemeleri - Resim: 4

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubeyi e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek.

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