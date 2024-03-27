Promosyon başvurularında rekor kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, kamu bankaları tarafından emeklilere verilecek promosyona ilişkin yapılan başvurularda rekor kırıldı.

Banka promosyonları
Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 1

Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.

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Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 2

ZİRAAT BANKASI'NA YARIM MİLYONA YAKIN EMEKLİ BAŞVURDU

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı.

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Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 3

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

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Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 4

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

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Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 5

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin şunları söylemişti:

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Promosyon başvurularında rekor kırıldı - Resim: 6

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum."

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