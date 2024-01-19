Prof. Aziz Çelik tarih verdi: Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor

Bu nasıl mı olacak? Anlatayım:

7. Dönem Toplu Sözlenmesine göre memur ve memur emeklilerine 2024 ilk altı ayında yüzde 15 2024 2. altı ayında yüzde 10 2025 ilk altı ayında yüzde 6 2025 2. altı ayında yüzde 5 zam öngörüldü.

Geçmiş altı ayın TÜFE endeksi (resmi enflasyon) öngörülen bu artışlardan fazla olursa aradaki fark memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ekleniyor.

Örneğin 2024 Ocak zammı şöyle hesaplandı. 137,57/106*1,15=1,4925 (yüzde 49,25 artış)