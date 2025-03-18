Polisi de Hırsızı da Alarma Geçirdi: Midesinde 28 Milyon 200 Bin Liralık Servet Taşıyor!

YABANCI CİSİMLER TESPİT EDİLDİ

Şüpheli, cezaevine götürüldüğünde yapılan vücut taramasında midesinde "yabancı cisimler" olduğu tespit edildi. Polis, bunların çaldığı elmas küpeler olduğunu düşünüyor, ancak durumu doğrulamak için "doğal sürecin tamamlanmasını" beklemek zorunda.

Olayın ilginç detaylarından biri de, Gilder’in cezaevi yetkililerine "Midemdekiler yüzünden suçlanacak mıyım?" diye sorması oldu. Polis memurlarından biri ise şüphelinin, küpeleri pencereden atmadığı için pişmanlık duyduğunu söylediğini duydu.

HAKKINDA 48 TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI

Jaytan Gilder’in yalnızca bu soygundan sorumlu olmadığı ortaya çıktı. Colorado’da hakkında tam 48 tutuklama emri bulunduğu tespit edildi.