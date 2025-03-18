Polisi de Hırsızı da Alarma Geçirdi: Midesinde 28 Milyon 200 Bin Liralık Servet Taşıyor!
Dünyaca ünlü kuyumcu mağazasında kendini VIP olarak tanıtan şahıs, 28 milyon 200 bin lira değerindeki takıları yutarak resmen bir serveti midesine indirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Orlando’daki Millenia Alışveriş Merkezi’nde, lüks mücevher markası Tiffany & Co. mağazasında büyük bir soygun gerçekleşti. Olayın baş şüphelisi 32 yaşındaki Jaytan Gilder, toplam 769 bin 500 dolar (yaklaşık 28 milyon 200 bin lira) değerinde mücevher çaldı.
KENDİNİ VIP MÜŞTERİ OLARAK TANITTI
Soygun, 26 Şubat’ta meydana geldi. Gilder, mağaza çalışanlarını kandırarak Orlando Magic basketbol takımının temsilcisi olduğunu iddia etti ve bu sayede Tiffany & Co.’nun VIP müşteri alanına giriş yapmayı başardı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, iki çift elmas küpeyi tezgahtan aldıktan sonra hızla kaçmaya çalıştı. Mağaza çalışanı onu durdurmaya çalışsa da güç kullanarak mağazadan çıkmayı başardı ve ayrıca değeri 587 bin dolar olan bir yüzüğü de çaldı.
Gilder, olayın ardından araçla kaçmaya çalıştı, ancak polis kısa süre içinde aracını tespit etti. Florida Karayolu Devriyesi (FHP), aracın arka lambalarının arızalı olması nedeniyle Gilder’i otoyolda durdurdu ve gözaltına aldı. Ancak şüpheli, polis sorgusuna direnirken çaldığı küpeleri yutmaya çalıştı.
YABANCI CİSİMLER TESPİT EDİLDİ
Şüpheli, cezaevine götürüldüğünde yapılan vücut taramasında midesinde "yabancı cisimler" olduğu tespit edildi. Polis, bunların çaldığı elmas küpeler olduğunu düşünüyor, ancak durumu doğrulamak için "doğal sürecin tamamlanmasını" beklemek zorunda.
Olayın ilginç detaylarından biri de, Gilder’in cezaevi yetkililerine "Midemdekiler yüzünden suçlanacak mıyım?" diye sorması oldu. Polis memurlarından biri ise şüphelinin, küpeleri pencereden atmadığı için pişmanlık duyduğunu söylediğini duydu.
HAKKINDA 48 TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI
Jaytan Gilder’in yalnızca bu soygundan sorumlu olmadığı ortaya çıktı. Colorado’da hakkında tam 48 tutuklama emri bulunduğu tespit edildi.