Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu

TÜİK Mayıs enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 14’e ulaştı. Temmuz zammı öncesi hesaplar netleşirken, meslek meslek zamlı maaşlar da belli oldu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Memur zammı
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Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu - Resim: 1

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilerle birlikte, memurların yılın ilk beş ayı için alacağı enflasyon farkı netleşmiş oldu.

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Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu - Resim: 2

MEMUR ZAMMI ŞİMDİDEN YÜZDE 14’Ü BULDU

Ocak-Mayıs 2025 dönemine ait enflasyon artışı şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri 5 aylık dönemde toplamda %14 oranında zammı şimdiden hak etti. Bu orana, toplu sözleşme ile belirlenen %5’lik Temmuz zammı da eklenecek. Kesin artış oranı ise haziran ayı enflasyonu açıklandığında netleşecek.

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Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu - Resim: 3

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞLAR

Yüzde 14’lük mevcut enflasyon farkına göre bazı kamu çalışanlarının güncel maaşları şu şekilde öngörülüyor:

Şube Müdürü (1/4): 66.329 TL → 75.615 TL

Üniversite Mezunu Memur (9/1): 45.527 TL → 51.900 TL

Uzman Öğretmen (1/4): 58.634 TL → 66.842 TL

Başkomiser (3/1): 65.070 TL → 74.179 TL

Polis Memuru (8/1): 58.910 TL → 67.157 TL

Uzman Doktor (1/4): 109.126 TL → 124.403 TL

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Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu - Resim: 4

Hemşire - Lisans Mezunu (5/1): 53.437 TL → 60.918 TL

Mühendis (1/4): 67.663 TL → 77.135 TL

Teknisyen - Lise Mezunu (11/1): 47.195 TL → 53.802 TL

Profesör (1/4): 96.346 TL → 109.834 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): 63.848 TL → 72.786 TL

Vaiz (1/4): 55.303 TL → 63.045 TL

Avukat (1/4): 63.609 TL → 72.514 TL

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Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu - Resim: 5

GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranı da belli olacak. Ek zamla birlikte memurların maaş artışı %20'nin üzerine çıkabilir. Bu gelişme, özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalan kamu çalışanları için kritik bir dönemeç olacak.

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