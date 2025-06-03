Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu
TÜİK Mayıs enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 14’e ulaştı. Temmuz zammı öncesi hesaplar netleşirken, meslek meslek zamlı maaşlar da belli oldu. İşte meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son verilerle birlikte, memurların yılın ilk beş ayı için alacağı enflasyon farkı netleşmiş oldu.
MEMUR ZAMMI ŞİMDİDEN YÜZDE 14’Ü BULDU
Ocak-Mayıs 2025 dönemine ait enflasyon artışı şu şekilde gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri 5 aylık dönemde toplamda %14 oranında zammı şimdiden hak etti. Bu orana, toplu sözleşme ile belirlenen %5’lik Temmuz zammı da eklenecek. Kesin artış oranı ise haziran ayı enflasyonu açıklandığında netleşecek.
İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞLAR
Yüzde 14’lük mevcut enflasyon farkına göre bazı kamu çalışanlarının güncel maaşları şu şekilde öngörülüyor:
Şube Müdürü (1/4): 66.329 TL → 75.615 TL
Üniversite Mezunu Memur (9/1): 45.527 TL → 51.900 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 58.634 TL → 66.842 TL
Başkomiser (3/1): 65.070 TL → 74.179 TL
Polis Memuru (8/1): 58.910 TL → 67.157 TL
Uzman Doktor (1/4): 109.126 TL → 124.403 TL
Hemşire - Lisans Mezunu (5/1): 53.437 TL → 60.918 TL
Mühendis (1/4): 67.663 TL → 77.135 TL
Teknisyen - Lise Mezunu (11/1): 47.195 TL → 53.802 TL
Profesör (1/4): 96.346 TL → 109.834 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 63.848 TL → 72.786 TL
Vaiz (1/4): 55.303 TL → 63.045 TL
Avukat (1/4): 63.609 TL → 72.514 TL
GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranı da belli olacak. Ek zamla birlikte memurların maaş artışı %20'nin üzerine çıkabilir. Bu gelişme, özellikle yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalan kamu çalışanları için kritik bir dönemeç olacak.