Polis, Doktor, Öğretmen... Zamlı Memur Maaşlar Hesaplandı! İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaş Tablosu

MEMUR ZAMMI ŞİMDİDEN YÜZDE 14’Ü BULDU

Ocak-Mayıs 2025 dönemine ait enflasyon artışı şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri 5 aylık dönemde toplamda %14 oranında zammı şimdiden hak etti. Bu orana, toplu sözleşme ile belirlenen %5’lik Temmuz zammı da eklenecek. Kesin artış oranı ise haziran ayı enflasyonu açıklandığında netleşecek.