Poliçeler azaldı: Kasko fiyatlarında dev artış!

"RAKAMLAR KATLANIYOR"

Son birkaç yıldır zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı artış olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğrt. Gör. Oya Turhaner, İsteğe bağlı olarak yaptırılan ihtiyari mali mesuliyet (İMM) poliçesinde sınırsız teminat artık 5 milyon liraya indirilerek sınır getirildi. Zorunlu olarak yaptırılan trafik sigortasında da primin durum pek farklı değil. Primler rizikoya ve hasar durumuna göre belirlenmektedir. Sigortalı adayının yaşı, aracın marka modeline göre değeri ve geçmiş hasarları primi belirleyen unsurlardır. Sigortalının her geçen yıl yaş alarak daha tecrübeli bir sürücüye dönüştüğü gerçeği var. Araçlar ise günümüz şartlarında sürekli değer kazanıyor. İşçilik ve yedek parça fiyatları arttıkça hasar maliyetleri artıyor ve hasar tazminatları her gün daha yüksek bir rakama ulaşıyor" dedi.