Poliçeler azaldı: Kasko fiyatlarında dev artış!
Araç bedellerindeki artış, enflasyon ve kur nedeniyle araç onarımında kullanılan yedek parçaların fiyatlarının ve işçilik maliyetlerinin artması gibi etmenler, kasko poliçelerine de yansıdı. Kasko fiyatlarındaki dev artış sonrası poliçe sayısında düşüş yaşanıyor.
Ülkemizde otomobil, motosiklet gibi motorlu araçlar, her geçen gün döviz ve altın gibi yatırım araçlarından daha fazla değer kazanıyor.
Durum böyle olunca sigorta şirketleri de bir hasar durumunda yapılacak ödemeleri göz önünde bulundurarak yaptığı risk analiz sonuçlarına göre hem zorunlu trafik sigortası hem de kasko poliçelerinin fiyatlarında zamma gitti.
KASKO FİYATLARINDA DEV ARTIŞ
Geçtiğimiz yıl ortalama 5 bin lira olan kasko fiyatları bu yıl 20-25 bin lira bandına yükseldiği için herhangi bir yaptırma zorunluluğu olmayan kasko poliçelerinin sayısında düşüş yaşanıyor.
"RAKAMLAR KATLANIYOR"
Son birkaç yıldır zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı artış olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğrt. Gör. Oya Turhaner, İsteğe bağlı olarak yaptırılan ihtiyari mali mesuliyet (İMM) poliçesinde sınırsız teminat artık 5 milyon liraya indirilerek sınır getirildi. Zorunlu olarak yaptırılan trafik sigortasında da primin durum pek farklı değil. Primler rizikoya ve hasar durumuna göre belirlenmektedir. Sigortalı adayının yaşı, aracın marka modeline göre değeri ve geçmiş hasarları primi belirleyen unsurlardır. Sigortalının her geçen yıl yaş alarak daha tecrübeli bir sürücüye dönüştüğü gerçeği var. Araçlar ise günümüz şartlarında sürekli değer kazanıyor. İşçilik ve yedek parça fiyatları arttıkça hasar maliyetleri artıyor ve hasar tazminatları her gün daha yüksek bir rakama ulaşıyor" dedi.