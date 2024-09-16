Piyasaları Kasıp Kavuracak Gelişme: Altın, Dolar ve Borsa Yatırımcısı Dikkat

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı olmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2800 liranın üzerini gördü.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bu hafta hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarına çevrildi. Bu kararların borsa, altın ve döviz kurları üzerindeki etkisi merak ediliyor. Borsada 10 bin puan seviyesi görülür mü? Dolar/TL 34 seviyesinin altında kalmaya devam eder mi?