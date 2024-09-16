Piyasaları Kasıp Kavuracak Gelişme: Altın, Dolar ve Borsa Yatırımcısı Dikkat
Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. Uzmanların kader haftası olarak açıkladığı bu hafta için piyasalarda iki önemli gelişme yatırımcıların odağında olacak. Geçen hafta altın fiyatlarında rekor seviyeler görülürken, borsada sert düşüşler yaşanmıştı. Dolar/TL ise 34 seviyesinin altında baskılanmaya devam ediyor. Piyasaların yönü ve yatırım araçlarındaki son tahminler merakla bekleniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçtiğimiz hafta boyunca borsada sert satış dalgaları görüldü. Ancak perşembe günü başlayan tepki alımlarıyla birlikte BIST 100 endeksi yönünü yukarı çevirdi. Endeks, 9274 puan seviyesinden yükselişe geçerek cuma günü 9685 puandan kapanış yaptı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına rağmen piyasada güçlü alımların görülmemesi dikkat çekti.
YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Altın, yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı olmaya devam ediyor. Cuma günü gram altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2800 liranın üzerini gördü.
GÖZLER FAİZ KARARINDA
Bu hafta hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarına çevrildi. Bu kararların borsa, altın ve döviz kurları üzerindeki etkisi merak ediliyor. Borsada 10 bin puan seviyesi görülür mü? Dolar/TL 34 seviyesinin altında kalmaya devam eder mi?
BORSADA KRİTİK GELİŞME
Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, borsada tepki alımlarıyla başlayan yükselişin devam etmesi için 9800 puan seviyesi kritik öneme sahip. Borsa, 10 bin puan seviyesini birkaç gün boyunca koruyabilirse orta vadede yukarı yönlü sinyaller güçlenebilir. Ancak şu an için piyasada belirgin bir trend hareketi yok. Baydar, borsanın yukarı hareketi sürdürebilmesi için 10 bin 300 puan seviyesinin üzerinde alıcılı seyretmesi gerektiğini belirtti.
FED'İN PİYASALARDAKİ ETKİSİ
Fed’in 25 baz puan faiz indirimi neredeyse kesin olarak fiyatlanmış durumda. Ancak, 50 baz puanlık bir indirim gelmesi halinde piyasalarda daha güçlü olumlu tepkiler görülebilir. TCMB tarafında ise enflasyonla mücadele kapsamında ekim ayı toplantısında faiz indirimine gidilebileceği öngörülüyor. Enflasyonun eylül ayında yüzde 50’nin altına inmesi beklenirken, TCMB’nin ekim ayında faizleri 100 baz puan ve üzerinde indirerek piyasaya müdahalede bulunabileceği ifade edildi.
Faiz indirimleri, altın fiyatları için uygun bir zemin hazırlıyor. Özellikle Fed’in faiz indirimi kararı altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme yaratabilir. Uzmanlar, ons altında 2530 dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olduğunu ve bu seviyeden alım fırsatları doğabileceğini belirtiyor. Gram altın tarafında ise 2900 lira seviyelerine doğru bir ivmelenme bekleniyor.
DOLAR KURUNDA GEVŞEME SİNYALİ
Dolar/TL kuru, 34 seviyesinin altında baskı altında kalmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye giriş yapması ve kredi notunun artması, kurda aşağı yönlü hareketi destekleyebilir. Ekonomist Baydar, dolar/TL’nin önümüzdeki dönemde 33 seviyesine doğru geri çekilebileceğini ve kurda aşağı yönlü baskının devam edebileceğini öngördü.