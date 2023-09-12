Piyasalar yangın yeri, dolar/TL kuruna müdahale!

SORUNLAR DEVAM EDECEK Mİ?

OVP'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizmesi büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar süre yüksek seyredeceği ve kamu borçlanması ve finansmanı konulardaki sorunların devam edeceği kanısını uyandırdı.