Piyasalar yangın yeri, dolar/TL kuruna müdahale!
Enflasyonist baskı ve cari açığın her geçen gün artmasına rağmen dolar/TL kuru seçimlerden bu yana sabit tutuldu. Kurun sabit tutulmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) işaret eden Ekonomist Mustafa Sönmez, "Bugün de var, bal gibi var" dedi.
Ekonomide yaklaşık iki yıldır terkedilen ortodoks politikaları yeniden uygulayarak raydan çıkmış enflasyonu kontrol altına almayı planlayan hükümet, geçen hafta açıkladığı Orta Vadeli Program ile (OVP) enflasyon beklentisini yukarı çekip, büyüme beklentisini düşürdü.
OVP'te 2023 enflasyon tahmini yüzde 65'e, 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'e yükselirken, 2023 büyüme beklentisi ise bir önceki programa göre, yüzde 5'ten yüzde 4.4'e çekilirken, 2024 büyüme hedefi yüzde 5.5'ten yüzde 4'e revize edildi.
SORUNLAR DEVAM EDECEK Mİ?
OVP'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan OVP'ye desteğinin tam olduğunu belirtirken, diğer taraftan büyümeden "kesinlikle taviz" vermeyeceklerinin altını çizmesi büyümenin nasıl sağlanacağı, cari açığın daha ne kadar süre yüksek seyredeceği ve kamu borçlanması ve finansmanı konulardaki sorunların devam edeceği kanısını uyandırdı.
CARİ AÇIK PATLADI
Ayrıca OVP'nin ardından ekonomi yönetimi, büyüme kompozisyonunu enflasyonu artırmayacak şekilde belirleyeceklerini, kuvvetli dış finansman beklediklerini, ancak cari açığı düşürmenin zaman alacağını ifade ettiler.