Piyango Sistemini Çözdüler: 187 Milyon TL’yi Böyle Kazandılar
ABD'nin prestijli üniversitelerinden Princeton'dan mezun bir grup gencin, piyango sistemini çözdükleri iddia edildi. 4 farklı eyalette stratejik bir yaklaşım izleyen bu ekip, toplamda 187 milyon TL'lik bir kazanç elde etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Princeton'dan mezun bir grup gencin piyango sistemini çözdükleri iddia edildi. Mezun öğrencilerden oluşan grup toplamda 4 eyalette, ikramiye isabet eden biletleri tespit etmeyi başararak 187 milyon TL kazandı.
Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'daki çeşitli satış noktalarından 66 adet piyango bileti alan grup, en büyük ödül olan 5 milyonluk ikramiyeyi Missouri'de kazandı. Bir diğer tescilli biletin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi. Bu kazançlarıyla gündeme gelen grubun, piyango sistemini yenmenin bir yolunu buldukları iddia edildi.
SİSTEMİ ÇÖZDÜLER Mİ?
Piyango, şans oyunları arasında en popülerlerinden biri olsa da, sistemini çözmek ve sürekli kazanmak mümkün mü sorusu yıllardır tartışılıyor. Princeton mezunları, istatistiksel analizler ve stratejik bir yaklaşımla bu imkansızı başardıkları iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, piyangonun temelde şansa dayalı olduğunu ve herhangi bir sistemin kazanmayı garantileyemeyeceğini belirtiyor.
Grup üyelerinin, farklı eyaletlerde binlerce dolar harcayarak büyük miktarda bilet satın almaları, piyango görevlilerini şaşkına çevirmişti. Bu durum, bazıları tarafından manipülasyon şüphesiyle karşılanırken, grup üyeleri ise sadece şanslı olduklarını savunuyorlar.