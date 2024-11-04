Piyango Sistemini Çözdüler: 187 Milyon TL’yi Böyle Kazandılar

SİSTEMİ ÇÖZDÜLER Mİ?

Piyango, şans oyunları arasında en popülerlerinden biri olsa da, sistemini çözmek ve sürekli kazanmak mümkün mü sorusu yıllardır tartışılıyor. Princeton mezunları, istatistiksel analizler ve stratejik bir yaklaşımla bu imkansızı başardıkları iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, piyangonun temelde şansa dayalı olduğunu ve herhangi bir sistemin kazanmayı garantileyemeyeceğini belirtiyor.