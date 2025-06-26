Peynir Ekmek Gibi En Çok Satan Otomobil Listesi Değişti: Zirvedeki Araba Modeli Şaşırttı
Avrupa'da otomobil satışlarında tüm dengeler değişti. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, mayıs ayı satış verilerini yayımladı. Listede en çok satan otomobil modelleri ortaya çıktı. İşte peynir ekmek gibi satan araba modelleri...
Kaynak: TGRT Haber
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Mayıs 2025'e ilişkin satış verilerini yayımladı. Avrupa Birliği genelinde sıfır araç satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 926 bin 582 adede ulaştı. Verilerde en dikkat çeken gelişme ise hibrit araçlara yönelik artan ilgi oldu.
İlk kez plug-in hibrit araçların pazar payı (%9,4), dizel araçların payını (%9,2) geride bıraktı. Ocak-Mayıs döneminde ise dizel satışlarında %26,6 oranında sert bir düşüş yaşandı. Benzin ve dizelin toplam pazar payı ise geçen yılki %48,5 seviyesinden %38,1'e geriledi.
LİDERLİK YİNE VOLKSWAGEN GRUBU'NDA
Mayıs ayında en çok satış yapan marka grubu 263 bin 787 adetle Volkswagen Grubu oldu. Grubun başarısında, satışlarını %47,7 oranında artıran Cupra önemli rol oynadı. Stellantis Grubu 150 bin 310 araçla ikinci sırada yer alırken, Alfa Romeo ve Peugeot da satış artışıyla dikkat çekti. Renault Grubu ise 102 bin 39 satışla üçüncü sıraya yerleşti. Bu başarıda Dacia’nın %15,5'lik artışı etkili oldu.
EN ÇOK SATILAN MODEL: RENAULT CLIO
Mayıs 2025’te Avrupa'nın en çok tercih edilen modeli Renault Clio oldu. Clio, 21.163 adetlik satışıyla zirvede yer alırken, onu 19.948 adetle Dacia Sandero ve 18.420 adetle Volkswagen T-Roc takip etti.
ÇİNLİ MARKALAR ATAKTA
Çinli otomobil markaları, AB'nin uyguladığı ek vergilere rağmen Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. Mayıs ayında Çin merkezli markalar toplam satışların %5,9’unu oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde %2,9 seviyesindeydi.
MG markası, yıllık bazda %30 büyüyerek 29.400 araç sattı.
Yılın ilk beş ayında ulaştığı 133.400 satışla MG, aynı dönemde 125.300 araç satan FIAT’ı geride bıraktı. Çinli BYD ise satışlarını %397 artırmasına rağmen, Tesla'nın gerisinde kaldı. Nisan ayında geçmeyi başardığı Tesla, mayısta yeniden öne geçti.