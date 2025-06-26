Peynir Ekmek Gibi En Çok Satan Otomobil Listesi Değişti: Zirvedeki Araba Modeli Şaşırttı

LİDERLİK YİNE VOLKSWAGEN GRUBU'NDA

Mayıs ayında en çok satış yapan marka grubu 263 bin 787 adetle Volkswagen Grubu oldu. Grubun başarısında, satışlarını %47,7 oranında artıran Cupra önemli rol oynadı. Stellantis Grubu 150 bin 310 araçla ikinci sırada yer alırken, Alfa Romeo ve Peugeot da satış artışıyla dikkat çekti. Renault Grubu ise 102 bin 39 satışla üçüncü sıraya yerleşti. Bu başarıda Dacia’nın %15,5'lik artışı etkili oldu.