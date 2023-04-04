Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

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Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda - Resim: 1

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları, mayıstan itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gidecek. OPEC+’in aldığı bu karar ve temmuzda Rusya'nın da mevcut kesintisini genişletmesiyle günlük petrol üretiminde 1,6 milyon varillik kesinti yaşanacak. 

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Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda - Resim: 2

OPEC’in bu hareketi ile gelişmiş ülkelerdeki ekonomik yavaşlama işaretlerine karşılık düşen ham petrol fiyatlarını desteklemeyi amaçladığı ifade edilirken, petrol fiyatları dün sert yükseldi.

Yükselen petrol fiyatları ile yurt içinde dolar/TL kurunun rekor seviyelerde dolaşması akaryakıt fiyatlarına zam haberini beraberinde getirdi. 

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Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda - Resim: 3

'PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YÜKSELEBİLİR'

Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarında 6 dolara yakın artış meydana geldi. Rystad Energy, Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki OPEC+ üyelerinin, petrol üretimini gönüllü olarak mayıstan itibaren 1,66 milyon varil/gün azaltma kararı almalarının, petrol piyasasında fiyatı, yılın geri kalanında 100 dolar/varilin üzerine taşıyacağını savundu.

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Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda - Resim: 4

Rystad Energy analistlerine göre arzdaki sıkılaşmanın, yaz aylarında Brent petrolünde varil fiyatını 110 dolara kadar çıkarması olası.

 

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