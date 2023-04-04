Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları, mayıstan itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gidecek. OPEC+’in aldığı bu karar ve temmuzda Rusya'nın da mevcut kesintisini genişletmesiyle günlük petrol üretiminde 1,6 milyon varillik kesinti yaşanacak.
OPEC’in bu hareketi ile gelişmiş ülkelerdeki ekonomik yavaşlama işaretlerine karşılık düşen ham petrol fiyatlarını desteklemeyi amaçladığı ifade edilirken, petrol fiyatları dün sert yükseldi.
Yükselen petrol fiyatları ile yurt içinde dolar/TL kurunun rekor seviyelerde dolaşması akaryakıt fiyatlarına zam haberini beraberinde getirdi.
'PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YÜKSELEBİLİR'
Bu gelişme sonrası petrol fiyatlarında 6 dolara yakın artış meydana geldi. Rystad Energy, Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki OPEC+ üyelerinin, petrol üretimini gönüllü olarak mayıstan itibaren 1,66 milyon varil/gün azaltma kararı almalarının, petrol piyasasında fiyatı, yılın geri kalanında 100 dolar/varilin üzerine taşıyacağını savundu.
Rystad Energy analistlerine göre arzdaki sıkılaşmanın, yaz aylarında Brent petrolünde varil fiyatını 110 dolara kadar çıkarması olası.