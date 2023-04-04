Petrolde baş döndüren dönem geri geldi: Benzine zam yolda

Dünyanın en büyük petrol ihracatçıları, mayıstan itibaren günlük 1 milyon varili aşan petrol üretimi kesintisine gidecek. OPEC+’in aldığı bu karar ve temmuzda Rusya'nın da mevcut kesintisini genişletmesiyle günlük petrol üretiminde 1,6 milyon varillik kesinti yaşanacak.