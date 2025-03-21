Petrol Devinden Beklenmedik Gelişme! Rekor Paraya Satışa Çıkardı

BP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesindeki hisselerinin dörtte birini elden çıkarıyor. Şirket, bu hisseleri 1 milyar dolar karşılığında Apollo Global Management’a satmak için anlaşmaya vardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Petrol Devinden Beklenmedik Gelişme! Rekor Paraya Satışa Çıkardı - Resim: 1

TANAP boru hattında BP’nin yüzde 12 hissesi bulunuyordu. Türkiye ise BOTAŞ aracılığıyla projede yüzde 30 paya sahip. Satış işlemi tamamlandığında BP’nin projedeki hisse oranı azalacak.

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Petrol Devinden Beklenmedik Gelişme! Rekor Paraya Satışa Çıkardı - Resim: 2

BP’NİN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Şirketin CEO’su Murray Auchincloss, BP’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını azaltarak petrol ve doğalgaz alanındaki yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirketin 2027’ye kadar toplam 20 milyar dolarlık varlık satışı yapması planlanıyor.

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Petrol Devinden Beklenmedik Gelişme! Rekor Paraya Satışa Çıkardı - Resim: 3

TANAP’IN ÖNEMİ

TANAP, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan boru hattının en büyük bölümünü oluşturuyor. Proje, özellikle Yunanistan ve İtalya’ya gaz sevkiyatında kritik bir rol oynuyor.

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