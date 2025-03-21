Petrol Devinden Beklenmedik Gelişme! Rekor Paraya Satışa Çıkardı

BP’NİN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR

Şirketin CEO’su Murray Auchincloss, BP’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını azaltarak petrol ve doğalgaz alanındaki yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirketin 2027’ye kadar toplam 20 milyar dolarlık varlık satışı yapması planlanıyor.