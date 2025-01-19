Peteklerde Vana Ayarına Dikkat! 2 Katı Fatura Ödeyebilirsiniz: Kaloriferdeki Numaralar Bakın Ne Anlama Geliyormuş

PETEK VANASININ DOĞRU KULLANIMI TASARRUF GETİRİYOR

Kaloriferlerinize takılı TRV’lerin olup olmadığını kontrol edin ve doğru sıcaklık ayarını yaparak odanızın sıcaklığını sabit tutabilirsiniz.

TRV’yi en yüksek ayara getirmek (5 numara), odanın daha hızlı ısınmasını sağlamaz. Bu ayar sadece hedef sıcaklığı belirler; o sıcaklığa ulaşmak zaman alır.

Aynı şekilde, hızlı soğutma için TRV’yi kapatmak beklenen etkiyi yaratmaz.

Daha verimli bir ısınma deneyimi için TRV’lerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ayarlanması gerekiyor.