Peteklerde Vana Ayarına Dikkat! 2 Katı Fatura Ödeyebilirsiniz: Kaloriferdeki Numaralar Bakın Ne Anlama Geliyormuş
Evlerde kullandığımız kaloriferlerdeki sayılar ve semboller, genellikle göz ardı edilse de doğru kullanım için önemli.
Kaynak: Haber Merkezi
Tesisat mühendisi Nathan Martin-Nicholls’un açıklamaları, yanlış bilinen doğruları ortaya koyarak kaloriferlerin verimli kullanımına ışık tuttu. İşte kalorifer üzerinde yer alan düzenek ve sembollerin anlamları.
TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI (TRV) NEDİR?
Kaloriferlerde bulunan düzenek, termostatik radyatör vanası (TRV) olarak adlandırılıyor. TRV’nin temel amacı, radyatöre giden sıcak su miktarını odanın sıcaklığına göre kontrol etmek. Ancak TRV üzerindeki sayılar, radyatörün değil, odanın sıcaklık seviyelerini belirtiyor.
KALORİFER ÜZERİNDEKİ SAYILAR NE ANLAMA GELİYOR?
Kaloriferlerde yer alan sayıların ve sembollerin anlamları şu şekilde:
0: Kapalı
✱ (Kar Tanesi Sembolü): 7°C (Donmayı önlemek için kullanılır.)
1: 10°C
2: 15°C
3: 20°C
4: 25°C
5: 30°C
Bu mekanizma, oda soğuduğunda daha sıcak suyun radyatöre akmasını sağlarken, belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında su akışını kısıtlıyor. Böylece oda sıcaklığı sabit bir seviyede tutulabiliyor. Ancak her radyatörde bu özellik mevcut değil.
TRV VE ODA TERMOSTATI FARKI NEDİR?
TRV’ler yalnızca takılı oldukları radyatörün sıcaklık kontrolünü yaparken, oda termostatı evin genel sıcaklık dengesini sağlar. Eğer evinizde bir oda termostatı varsa, farklı odalar için TRV kullanımına ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak her odada farklı sıcaklık seviyeleri istiyorsanız, TRV’ler büyük kolaylık sağlar.
PETEK VANASININ DOĞRU KULLANIMI TASARRUF GETİRİYOR
Kaloriferlerinize takılı TRV’lerin olup olmadığını kontrol edin ve doğru sıcaklık ayarını yaparak odanızın sıcaklığını sabit tutabilirsiniz.
TRV’yi en yüksek ayara getirmek (5 numara), odanın daha hızlı ısınmasını sağlamaz. Bu ayar sadece hedef sıcaklığı belirler; o sıcaklığa ulaşmak zaman alır.
Aynı şekilde, hızlı soğutma için TRV’yi kapatmak beklenen etkiyi yaratmaz.
Daha verimli bir ısınma deneyimi için TRV’lerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve doğru şekilde ayarlanması gerekiyor.