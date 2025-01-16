Pera Yatırım Holding'e Dev Yatırım! En Büyük Ortağı Oldu
Pera Yatırım Holding, 2024 yılının ikinci çeyreğinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsünden çıkarak holding yapılanmasına geçti. Bu dönüşümle birlikte gayrimenkul projelerinin yanı sıra teknoloji, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerde büyüme hedefleyen holding, yeni ortaklıklarla yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, Tera Grup’un Pera Yatırım Holding’e yaptığı stratejik yatırımın detayları açıklandı. Bu ortaklık sayesinde Tera Grup, Pera Yatırım Holding’in en büyük ortağı oldu.
DEV YATIRIM YAPILDI
Tera Grup, finansal piyasalardaki tecrübesiyle Pera Yatırım Holding’in teknoloji, savunma ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını desteklemeyi ve bu alanlarda şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesini amaçlıyor. Gerçekleştirilen bu stratejik yatırım, Pera Yatırım Holding’in yeni sektörlerdeki dönüşümünü hızlandırmayı ve gelecekteki büyüme potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
KARLILIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR
Gayrimenkul sektöründe SkyCity Ofis projesine imza atan Pera Yatırım Holding, varlık portföyünde yer alan Horizon Garden AVM çatısında öz tüketim amacıyla kurulu bir Güneş Enerji Sistemi’ne (GES) de sahip. Ayrıca, holding iştiraki Maya Turizm aracılığıyla Kıbrıs’ta Aqua Dolce Projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Holding yapılanmasına geçişiyle yatırım yelpazesini genişleten Pera Yatırım Holding, stratejik sektörlerde kârlılığını artırmayı hedefliyor.
"ORTAKLIK GÜCÜYLE BÜYÜYECEĞİZ"
Pera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, etkinlikte yaptığı açıklamada, Tera Grup’un finansal uzmanlığını ve yatırım konusundaki birikimlerini artık Pera Yatırım Holding çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti. Tezmen, “Bu yatırımları ortaklarımızla paylaşarak gerçekleştirmek istiyoruz. Tera Grup’un katkıları, büyüme hedeflerimize ulaşmada önemli bir destek sağlayacak” dedi.