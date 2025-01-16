Pera Yatırım Holding'e Dev Yatırım! En Büyük Ortağı Oldu

DEV YATIRIM YAPILDI

Tera Grup, finansal piyasalardaki tecrübesiyle Pera Yatırım Holding’in teknoloji, savunma ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını desteklemeyi ve bu alanlarda şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesini amaçlıyor. Gerçekleştirilen bu stratejik yatırım, Pera Yatırım Holding’in yeni sektörlerdeki dönüşümünü hızlandırmayı ve gelecekteki büyüme potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.