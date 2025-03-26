Pencerelerden Otomobillere Kadar Cam Temizliği Dönemi Sona Eriyor! Resmen Kendi Kendini Yeniliyor

Tuz ve ses dalgalarıyla üretilen bu yeni cam, otomobilden bina camlarına kadar birçok alanda kullanılabilecek potansiyele sahip. Cam üretiminde devrim yaratacak yeni yöntem, malzeme biliminde çığır açan bir keşif olarak değerlendiriliyor. Kendini temizleyebilme ve mikroplardan arınma özelliklerine sahip olan yeni cam türü, kimyasal kaplamalara olan bağımlılığı azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

CAM ÜRETİMİYLE SINIRLI KALMAYACAK

Bilim insanları, bu teknolojinin yalnızca cam üretimiyle sınırlı kalmayacağını, farklı sektörlerde de önemli değişimlere yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle biyoyakıt üretimi ve su filtreleme sistemlerinde de bu yöntemin kullanımı gündeme gelebilir.