Pegasus'tan Ücretsiz Bilet Kampanyası: O Kişiler Tek Kuruş Para Ödemeden Bedavaya Uçacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir kampanya başlatan Pegasus, çocuklara ücretsiz uçuş imkanı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli kampanya kapsamında, her rezervasyonda 2 çocuğa kadar ücretsiz seyahat hakkı tanınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel anlamlı bir kampanyaya imza atarak çocuklara unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Ailece seyahat etmek isteyenler için planlanan bu kampanya kapsamında, çocuk yolcular için biletler tamamen ücretsiz olacak.
HEM YURT İÇİ HEM YURT DIŞI UÇUŞLARDA GEÇERLİ
Kampanya kapsamında 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle, 5 Mayıs ve 3 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak olan yurt içi, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında çocuklara ücretsiz bilet imkanı sunuluyor. Üstelik ister tek yön ister gidiş-dönüş olsun, her rezervasyon için iki çocuğa kadar bu fırsattan faydalanılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Pegasus’un sadakat programı BolBol’a üye olmaları gerekiyor. Ücretsiz bilet hakkı, 2-12 yaş arası çocuklar için geçerli ve çocukların, 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı olarak sisteme tanımlanmış olması gerekiyor. Ayrıca bilet alım işlemi, bu üyeliğe kayıtlı telefon numarası üzerinden yapılmalı.
SEYAHATLERDE ÜCRETSİZ BİLET AVANTAJI
Kampanya oldukça kapsamlı olsa da 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu. Bu tarihler haricinde kalan tüm seyahatlerde ücretsiz bilet avantajı geçerli olacak.