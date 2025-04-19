Pegasus'tan Ücretsiz Bilet Kampanyası: O Kişiler Tek Kuruş Para Ödemeden Bedavaya Uçacak

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Pegasus’un sadakat programı BolBol’a üye olmaları gerekiyor. Ücretsiz bilet hakkı, 2-12 yaş arası çocuklar için geçerli ve çocukların, 18 yaşından büyük bir BolBol üyesine bağlı olarak sisteme tanımlanmış olması gerekiyor. Ayrıca bilet alım işlemi, bu üyeliğe kayıtlı telefon numarası üzerinden yapılmalı.

SEYAHATLERDE ÜCRETSİZ BİLET AVANTAJI

Kampanya oldukça kapsamlı olsa da 16-20 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu. Bu tarihler haricinde kalan tüm seyahatlerde ücretsiz bilet avantajı geçerli olacak.