Pegasus’tan Ramazan Bayramı'na Özel Fırsat: 1 TL’ye Uçak Bileti Kampanyası Başladı

3 BİN TL GERİ ÖDENECEK

3.001 TL ve altındaki uçak bileti ve ek hizmet harcamalarının 1 TL dışındaki kısmı iade edilecek. 3.001 TL üzeri harcamalarda ise en fazla 3.000 TL geri ödeme sağlanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, Pegasus’un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi kredi kartlarıyla bilet satın alarak kampanyaya dahil olabilecek. Ramazan döneminde uygun fiyatlı uçuş arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kampanya, 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.