Pegasus’tan Ramazan Bayramı'na Özel Fırsat: 1 TL’ye Uçak Bileti Kampanyası Başladı
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Pegasus’tan büyük bir kampanya geldi. Yapı Kredi ile iş birliği yapan havayolu şirketi 1 TL’ye uçak bileti fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yükselen uçak bileti fiyatları nedeniyle seyahat planlarını erteleyenler için Pegasus’tan büyük bir kampanya geldi. Yapı Kredi ile iş birliği yapan havayolu şirketi, yeni müşterilere özel 1 TL’ye uçak bileti fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte detaylar…
1 TL'YE UÇAK BİLETİ KAMPAYANSININ ŞARTLARI NELER?
Pegasus’un duyurduğu Ramazan Bayramı'na özel 1 TL’ye bilet fırsatı, 5 Mart - 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya, sadece yeni Yapı Kredi müşterileri için geçerli olacak. Daha önce banka müşterisi olanlar kampanyadan faydalanamayacak.
Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek PGSYKB1 kampanya kodunu kullanarak "Yapı Kredi Müşterisi Ol" sürecini tamamlamak gerekiyor. Yeni müşteri olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusu yapıp onay almak ve kartın aktif hale gelmesi gerekiyor. 31 Mart 2025’e kadar aktif kredi kartına sahip olmak şart.
3 BİN TL GERİ ÖDENECEK
3.001 TL ve altındaki uçak bileti ve ek hizmet harcamalarının 1 TL dışındaki kısmı iade edilecek. 3.001 TL üzeri harcamalarda ise en fazla 3.000 TL geri ödeme sağlanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, Pegasus’un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi kredi kartlarıyla bilet satın alarak kampanyaya dahil olabilecek. Ramazan döneminde uygun fiyatlı uçuş arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu kampanya, 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.