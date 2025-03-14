Pegasus Ucuz Uçak Bileti Kampanyasını Duyurdu: Yurt Dışı Biletlerinde Büyük Kampanya

HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK?

14 Euro + vergilerden başlayan biletler, birçok popüler yurt dışı bölgeleri için geçerli olacak.

Kampanya kapsamındaki bazı şehirler şu şekilde:

Berlin, Londra, Lizbon, Roma, Amsterdam, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Bükreş, Priştine, Beyrut, Bahreyn...

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Toplam 80 bin koltuk limiti olan bu fırsattan yararlanmak isteyenler, Pegasus'un resmi internet sitesinde bulunan "Ucuz Uçuş Ara" bölümünde kampanyalı biletleri ve rotaları inceleyebilecek.