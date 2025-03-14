Pegasus Ucuz Uçak Bileti Kampanyasını Duyurdu: Yurt Dışı Biletlerinde Büyük Kampanya
Pegasus, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için ucuz bilet kampanyası başlattı. 14 Euro + vergilerden başlayan biletler, birçok popüler yurt dışı bölgeleri için geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Uygun fiyatlı uçuşlarıyla tanınan Pegasus, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Pegasus BolBol üyelerine özel olarak sunulan kampanyada, Light Paket biletleri 14 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde biletlerini satın alarak, 1 Nisan - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yurt dışına seyahat edebilecek.
Özellikle Kurban Bayramı'ndan önce denk gelen kampanya, tatil planı yapanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyanın 14 Mart 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacağı belirtildi. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin bu nedenle hızlı davranması gerekiyor.
HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK?
14 Euro + vergilerden başlayan biletler, birçok popüler yurt dışı bölgeleri için geçerli olacak.
Kampanya kapsamındaki bazı şehirler şu şekilde:
Berlin, Londra, Lizbon, Roma, Amsterdam, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Bükreş, Priştine, Beyrut, Bahreyn...
KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?
Toplam 80 bin koltuk limiti olan bu fırsattan yararlanmak isteyenler, Pegasus'un resmi internet sitesinde bulunan "Ucuz Uçuş Ara" bölümünde kampanyalı biletleri ve rotaları inceleyebilecek.