Pazartesi Yürürlüğe Girecek: Bakanlık'tan 81 İle Yazı Gitti! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz

1 YIL BOYUNCA VERGİ VE HARÇ ALINMAYACAK

Yeni düzenleme çerçevesinde, hisseli tarım arazilerinde payların diğer paydaşlara satılması durumunda vergi, harç ve döner sermaye ücreti alınmayacağı bildirildi. Ayrıca, mirasa konu tarım arazilerinin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılacak intikal işlemlerinde de herhangi bir vergi veya harç talep edilmeyecek.