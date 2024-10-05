Pazartesi Yürürlüğe Girecek: Bakanlık'tan 81 İle Yazı Gitti! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz
Bakanlık tarafından 81 ile yazı gönderildi. Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme kapsamında 1 yıl boyunca bu işlemi yapmak için hiç bir ücret ödenmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, arazi birleştirme işlemleriyle ilgili önemli bir düzenleme yaptığını açıkladı. Bakanlık, 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazıda, vatandaşların istedikleri takdirde masraf talep edilmeden ücretsiz bir şekilde arazilerini birleştirebileceklerini duyurdu. Bu bilgilendirme, ilgili İl Müdürlükleri aracılığıyla halka ulaştırılmaya başlandı.
1 YIL BOYUNCA VERGİ VE HARÇ ALINMAYACAK
Yeni düzenleme çerçevesinde, hisseli tarım arazilerinde payların diğer paydaşlara satılması durumunda vergi, harç ve döner sermaye ücreti alınmayacağı bildirildi. Ayrıca, mirasa konu tarım arazilerinin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılacak intikal işlemlerinde de herhangi bir vergi veya harç talep edilmeyecek.
Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da halka iletilen bu yeni düzenleme, arazilerin toplulaştırılmasını kolaylaştırarak vatandaşların bu işlemleri daha düşük maliyetle gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.
Bu adım, tarımsal üretkenliği artırmak ve çiftçilerin arazilerini daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.