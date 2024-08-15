Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Dev Zam Geldi

Daha önce 1 Nisan’da yapılan yüzde 75’lik zamla HGS alt limit fiyatları 175 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yaşanan artışların ardından, HGS bakiyelerinin de güncellenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Yeni düzenlemenin amacı, HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği sorunu yaşamalarını önlemek. Buna göre, otomatik yükleme tutarı 245 TL’ye çıkarılacak.