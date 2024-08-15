Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Dev Zam Geldi
Bir zam haberi daha geldi. Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye geçilecek. Fiyatına yüzde 40 oranında zam geldiği belirtildi.
Yüzde 40 zam geldi, yeni tarife pazartesiden itibaren geçerli olacak.
Dünya genelinde yaşanan gelişmeler sonucunda akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışlar ile yüksek enflasyonun etkisi, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerinde de kendini gösterdi.
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, HGS’ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.
Bankalar, yeni tarifeyi bu hafta müşterilerine SMS ile bildirecek ve 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
Daha önce 1 Nisan’da yapılan yüzde 75’lik zamla HGS alt limit fiyatları 175 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yaşanan artışların ardından, HGS bakiyelerinin de güncellenmesi gerektiği ifade edilmişti.
Yeni düzenlemenin amacı, HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği sorunu yaşamalarını önlemek. Buna göre, otomatik yükleme tutarı 245 TL’ye çıkarılacak.