Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
Geçtiğimiz günlerde ilk hasadı yapılan ve kilosu 3 bin liradan satılan erik, yüksek fiyatıyla gündeme oturdu. Eriğin kilosunun 3 bin lira olması, vatandaşı balkonda ve saksıda erik yetiştirilebilir mi? Sorusunu araştırmaya yöneltti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin'in Silifke ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleştirilen örtü altı erik hasadı, bu yıl hava koşulları nedeniyle 20 gün gecikmeli başladı. Yaklaşık 100 dönümlük seralardan toplanan erkenci erikler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildi. İlk hasat Dubai'ye gönderilirken, Türkiye'de erik fiyatlarının yükselmesi tüketicileri alternatif çözümler aramaya yönlendirdi. Peki, saksıda erik yetiştirmek mümkün mü? İşte detaylar...
SAKSIDA ERİK NASIL YETİŞTİRİLİR?
Saksıda meyve yetiştirmek, özellikle şehir hayatında bahçesi olmayan kişiler için oldukça cazip bir seçenek. Ancak erik gibi geniş kök yapısına sahip ağaçlar için bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
UYGUN SAKSI SEÇİN
Erik ağaçları köklerini sağlıklı bir şekilde geliştirebilmek için geniş ve derin alanlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle, en az 50-60 cm derinliğinde ve 50 cm çapında bir saksı kullanmanız gerekir. Ayrıca, fazla suyun tahliye edilmesi için drenaj deliklerine sahip bir saksı tercih etmelisiniz.
TOPRAK KARIŞIMINA DİKKAT EDİN
Erik ağacı, verimli, iyi drene edilen ve hafif asidik toprakları sever. Saksıda yetiştirme sürecinde organik madde açısından zengin, geçirgen ve besin değeri yüksek bir toprak kullanmanız önemlidir. Hazır meyve ağacı toprağı veya bahçe toprağı ile torf karışımı iyi bir seçim olabilir.
GÜNEŞ IŞIĞINI ÖNEMSEYİN
Bol güneş ışığı, erik ağacının sağlıklı büyümesi ve meyve vermesi için olmazsa olmazdır. Saksınızı, gün boyunca en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alan bir noktaya yerleştirmelisiniz. Balkon, teras veya güneş gören bir pencere önü ideal alanlardır.
SULAMAYI DÜZENLİ YAPIN
Erik ağacı düzenli sulama gerektirir, ancak aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Toprağın üst yüzeyi kuruduğunda sulama yapmak en iyisidir. Sulama suyunun köklere iyi ulaşmasını sağlamak için kontrollü ve dengeli sulama yapılmalıdır.
BUDAMA VE GÜBRE ZAMANINI ATLAMAYIN
Saksıda yetişen erik ağacı düzenli budama ile şekillendirilmelidir. İlkbahar ve sonbahar aylarında hafif budamalar yapmak, ağacın daha verimli olmasını sağlar. Ayrıca, büyüme döneminde azot, fosfor ve potasyum içeren doğal gübreler kullanarak sağlıklı gelişimi destekleyebilirsiniz.