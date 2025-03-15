Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu

SAKSIDA ERİK NASIL YETİŞTİRİLİR?

Saksıda meyve yetiştirmek, özellikle şehir hayatında bahçesi olmayan kişiler için oldukça cazip bir seçenek. Ancak erik gibi geniş kök yapısına sahip ağaçlar için bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

UYGUN SAKSI SEÇİN

Erik ağaçları köklerini sağlıklı bir şekilde geliştirebilmek için geniş ve derin alanlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle, en az 50-60 cm derinliğinde ve 50 cm çapında bir saksı kullanmanız gerekir. Ayrıca, fazla suyun tahliye edilmesi için drenaj deliklerine sahip bir saksı tercih etmelisiniz.