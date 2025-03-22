Patronunun Sorusu Pahalıya Patladı: Tam 245 Bin TL Kazandı

Metling, Kenny'nin bir konuşma sırasında "Botoks beynini mi etkiledi?" şeklinde alaycı bir ifade kullandığını, bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini ve olay sonrasında gözyaşlarına boğulduğunu belirtti. Ayrıca Kenny’nin sık sık kendisine yönelik küçümseyici tavırlar sergilediğini ve "aptalca sorular" sorduğunu öne sürerek maaşını düşürmekle tehdit ettiğini de dile getirdi.