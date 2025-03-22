Patronunun Sorusu Pahalıya Patladı: Tam 245 Bin TL Kazandı
İngiltere'de finans müdürü olarak görev yapan Renata Metling, patronunun "Botoks senin beynini mi etkiledi?" sorusuna karşılık açtığı davada 5 bin strelin (245 bin TL) kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de bir teknoloji şirketinde yaşanan olay, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Berkshire bölgesinde finans müdürü olarak görev yapan Renata Metling, patronu Stuart Kenny'nin kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeleri nedeniyle iş mahkemesine başvurdu.
Metling, Kenny'nin bir konuşma sırasında "Botoks beynini mi etkiledi?" şeklinde alaycı bir ifade kullandığını, bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini ve olay sonrasında gözyaşlarına boğulduğunu belirtti. Ayrıca Kenny’nin sık sık kendisine yönelik küçümseyici tavırlar sergilediğini ve "aptalca sorular" sorduğunu öne sürerek maaşını düşürmekle tehdit ettiğini de dile getirdi.
İşine son verilen Metling, yaşadığı psikolojik baskı ve ayrımcılık gerekçesiyle yargıya başvurdu. Mahkeme, patronun sözlerinin cinsiyet ayrımcılığı içerdiğine hükmederek Metling'in uğradığı zarar nedeniyle 5 bin sterlin (yaklaşık 245 bin TL) tazminat almasına karar verdi. Karar, iş yerlerinde dilin ve davranışların sınırlarını bir kez daha gözler önüne serdi.