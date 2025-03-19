Patronların Sır Gibi Sakladığı İşe Alma Tüyosu İfşa Oldu! Bunu Yapan Maaşı Kapıdan Girdiği Anda Kapıyor

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı konu hakkında şu yorumu yaptı:

İyi bir çalışan olup olmadığımı belirlemenin yolu kahve fincanını yerine koymam mı? Bu oldukça yüzeysel bir değerlendirme yöntemi.

İŞ GÖRÜŞMELERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşe alım süreçlerinde adayların iletişim becerileri, problem çözme yetkinlikleri ve takım çalışmasına yatkınlığı gibi unsurlar öne çıkıyor. Ancak, bazı yöneticilerin karakter değerlendirmesi için farklı gözlem teknikleri kullanması iş dünyasında yeni tartışmaları gün yüzüne çıkardı.