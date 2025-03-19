Patronların Sır Gibi Sakladığı İşe Alma Tüyosu İfşa Oldu! Bunu Yapan Maaşı Kapıdan Girdiği Anda Kapıyor
İş görüşmelerinde adayların yetenekleri ve deneyimleri kadar, küçük davranışları da işe alım sürecinde belirleyici olabiliyor. Patronlar, işe alım anında fark ettirmeden bazı testler yapabiliyor. İşte patronların sır gibi sakladığı gizli tüyo…
Kaynak: Haber Merkezi
Daily Mail’de yer alan habere göre, Xero Avustralya’nın eski CEO’su Trent Innes, işe alım sürecinde adayların kültürel uyumunu değerlendirmek için ilginç bir yöntem uyguladı. Görüşme sırasında adaylara bir içecek ikram eden Innes, görüşme sonunda fincanlarını mutfağa götürüp götürmediklerini gözlemleyerek adayın sorumluluk duygusunu ölçtüğünü açıkladı.
KÜÇÜK DETAYLAR BÜYÜK MESAJLAR VERİYOR
Innes bu yöntemin amacını şu sözlerle ifade etti:
Beceri ve deneyim işe alımda önemli kriterler olsa da, en büyük farkı yaratan çalışanın tutumu ve ekibe uyum sağlama becerisidir.
KAHVE TESTİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
İş dünyasında dikkat çeken bu yöntem, sosyal medyada ve uzmanlar arasında tartışmalara neden oldu. Bazı kariyer danışmanları ve psikologlar, bu tür testlerin bilimsel bir dayanağı olmadığını savunarak, adayların profesyonel yetkinliklerinin kahve fincanı gibi küçük bir hareketle ölçülemeyeceğini belirtti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Bir sosyal medya kullanıcısı konu hakkında şu yorumu yaptı:
İyi bir çalışan olup olmadığımı belirlemenin yolu kahve fincanını yerine koymam mı? Bu oldukça yüzeysel bir değerlendirme yöntemi.
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
İşe alım süreçlerinde adayların iletişim becerileri, problem çözme yetkinlikleri ve takım çalışmasına yatkınlığı gibi unsurlar öne çıkıyor. Ancak, bazı yöneticilerin karakter değerlendirmesi için farklı gözlem teknikleri kullanması iş dünyasında yeni tartışmaları gün yüzüne çıkardı.