Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı
2023 yılı için pasaport harç bedeli belli oldu. Buna göre, 3 yıldan fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 295 lira 50 kuruşa yükseldi.
Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlenmişti...
2023 yılı için pasaport bedeli de 501 lira oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için,
- 6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira
- 1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira
- 2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira
- 3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira