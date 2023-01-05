Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı

2023 yılı için pasaport harç bedeli belli oldu. Buna göre, 3 yıldan fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 295 lira 50 kuruşa yükseldi.

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Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı - Resim: 1

Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak belirlenmişti...

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Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı - Resim: 2

2023 yılı için pasaport bedeli de 501 lira oldu.

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Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı - Resim: 3

Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için,

- 6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira

- 1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira

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Pasaport ücretlerine rekor zam! Yüzde 100'ü aştı - Resim: 4

- 2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira

- 3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira

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