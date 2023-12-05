Parası olmayana İstanbul kahır şehri: Megapolde yaşam maliyeti dudak uçuklattı
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetiyle ilgili verileri paylaştı. Buna göre dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44 bin 561 lira olarak açıklandı.
İstanbul’da yaşamak her geçen ay giderek zorlaşıyor.
20 milyona yakın nüfusa sahip megapolde aylık ve yıllık yaşam maliyetleri açıklandı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44 bin 561 lira olarak hesaplandı.
İstanbul Planlama Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, megapolde yaşamanın maliyeti geçen yılın eylül ayına göre %79,42 arttı.
Megakentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %4,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %61,47 oranında arttı.
Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %79,42 olarak gerçekleşti.
Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44.561 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.968 lira arttı.
Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %183,33 artış oranı ile saç bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Kapak Fotoğrafı: Nezaket Sena Çakırgöz