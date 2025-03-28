Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) üyesi olmayan ancak yıllık işlem hacmi açısından ilk 10’da yer alan firmalar, yıl sonuna kadar entegrasyon sürecini tamamlayacak. Sisteme sonradan katılan kuruluşlar ise gerekli yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için 6 ay ek süreye sahip olacak.