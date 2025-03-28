Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak

Ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları için yeni teknik ve hukuki düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, bu kuruluşların Bankalararası Kart Merkezi (BKM) altyapısına bağlanmaları zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak - Resim: 1

Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemeye göre, müşterilerine çevrim içi erişim imkânı sunan ödeme hizmeti sağlayıcıları, BKM sistemine entegre olmak zorunda olacak.

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Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak - Resim: 2

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) üyesi olmayan ancak yıllık işlem hacmi açısından ilk 10’da yer alan firmalar, yıl sonuna kadar entegrasyon sürecini tamamlayacak. Sisteme sonradan katılan kuruluşlar ise gerekli yükümlülükleri yerine getirebilmeleri için 6 ay ek süreye sahip olacak.

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Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak - Resim: 3

DİJİTAL CÜZDAN SAĞLAYICILARINA LİSANS ZORUNLULUĞU

Yönetmelik değişikliğiyle, dijital cüzdan hizmeti sunan ancak lisansı bulunmayan firmaların yıl sonuna kadar Merkez Bankası’na başvurarak izin almaları gerekecek. Mevcut lisans sahibi firmalar ise aynı tarihe kadar teknik ve hukuki uyum süreçlerini tamamlamakla yükümlü olacak.

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Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak - Resim: 4

Yeni düzenleme ile ödeme hizmetleri sektöründe standartların artırılması ve finansal sistemin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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