Pahalılığın kontrolden çıktığını gösteren belge: 9 yıl önceki market fişi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022'nin Ekim ayında açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 85.5'e çıktı. Türkiye, bu rakam ile Avrupa'da ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya çıkarken, vatandaş için de temel gıda ürünlerine erişmek, kiraya çıkmak, araba almak hayal oldu.