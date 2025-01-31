Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa değişikliğiyle 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 1.969 TL artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Birçok emekli, maaşlarının neden düşük olduğunu merak ediyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, düşük emekli maaşı almanın nedenlerini tek tek açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR KİMLER?
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında uzman olan Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli maaşlarının büyük bölümünün asgari ücretin altında kaldığını vurguladı.
Erdursun, düşük maaş alan grupları şu şekilde sıraladı:
Bağ-Kur’dan emekli olanlar: Kendi adına iş yeri açan, şirket ortağı olan veya ziraat odasına kayıtlı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler,
İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyenler,
Asgari ücretle veya asgari ücretin 2,5 katından daha düşük maaşla çalışanlar,
Daha önce yüksek maaşla SSK’lı olup sonradan kendi işini kurarak Bağ-Kur primi düşükten ödeyenler,
SSK’lı olarak uzun süre çalıştıktan sonra 1261 gün ve üzeri Bağ-Kur primi ödediği için Bağ-Kur’dan emekli olmak zorunda kalanlar (Bu kişiler, SSK’dan emekli olsalardı %25-30 daha yüksek maaş alabileceklerdi),
Memur olarak çalıştıktan sonra 1261 gün ve üzerinde SSK ya da Bağ-Kur primi ödeyerek bu sistemlerden emekli olanlar,
2000 yılından önce az prim günü olup, 2000 ve 2008 sonrası daha fazla prim günü bulunanlar, özellikle 2008 sonrası yüksek prim ödeyenler.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DAHA DÜŞÜK OLACAK
Erdursun, yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını ancak dul ve yetim aylıklarının bu rakama ulaşmadığını belirtti. Hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıkları, eş ve çocukların hisselerine göre değişiklik gösterirken en düşük 3.617 TL, en yüksek ise 10.851 TL olarak hesaplanıyor.
Emekli maaşlarının hesaplanmasında prim ödeme süresi ve miktarının belirleyici olduğunu vurgulayan Erdursun, özellikle Bağ-Kur prim ödemelerinin düşük olması halinde emekli maaşlarının da düşük kaldığını ifade etti.