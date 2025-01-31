Özgür Erdursun'dan SSK ve BağKur Emeklilerini Yıkan Haber! Tek Tek Açıkladı

Erdursun, düşük maaş alan grupları şu şekilde sıraladı:

Bağ-Kur’dan emekli olanlar: Kendi adına iş yeri açan, şirket ortağı olan veya ziraat odasına kayıtlı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler,

İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyenler,

Asgari ücretle veya asgari ücretin 2,5 katından daha düşük maaşla çalışanlar,

Daha önce yüksek maaşla SSK’lı olup sonradan kendi işini kurarak Bağ-Kur primi düşükten ödeyenler,

SSK’lı olarak uzun süre çalıştıktan sonra 1261 gün ve üzeri Bağ-Kur primi ödediği için Bağ-Kur’dan emekli olmak zorunda kalanlar (Bu kişiler, SSK’dan emekli olsalardı %25-30 daha yüksek maaş alabileceklerdi),