Özgür Erdursun'dan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Önemli Uyarı: Bilmeyen Yandı, Zararı Büyük
Esnaflar için emeklilik gün sayısı 7200'e indirilirken, maaş hesaplamalarında etkili olan 1261 gün kuralı değişti. Ancak bu kuralı dikkate almayanlar ciddi maddi kayıplara uğruyor. Dünya Gazetesi Yazarı Özgür Erdursun, "Bağ-Kur'da 1261 güne dikkat etmeyen emekliliğini uzatır, milyonlarca lira zarar eder" diyerek uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Esnaflar için emeklilik gün sayısı SSK ile eşitlenerek 7200'e düşürüldü. Bu değişiklikle birlikte, emeklilik maaşının hesaplanmasında son 7 yıl içindeki prim ödeme gün sayısı dikkate alınıyor.
1261 GÜN KURALI NEDİR?
Emeklilik maaşları, sigortalının emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen 7 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanıyor. Bu sürenin yarısından bir gün fazlası, yani 1261 gün, kritik bir öneme sahip. Bu kuralı bilmeyenler ve emekliliklerini buna göre planlamayanlar, 2 milyon 59 bin TL zarara uğrayabilir.
SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN'DAN UYARI
Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden emeklilikte 1261 gün kuralına dikkat çekti ve örneklerle açıkladı:
SSK'da 3801 Gün: İşe SSK'lı olarak başlayıp 2006-2009 arasında Bağ-Kur'a 960 gün prim ödeyen, daha sonra tekrar SSK'lı çalışan ve 2013'te vergi mükellefi olarak Bağ-Kur primi ödemeyen bir kişinin durumu incelendi. Bu kişinin SSK ve Bağ-Kur'da toplam 6217 günü var, ancak son 2520 günde 1369 günü Bağ-Kur'da olduğu için SSK'dan emeklilik hakkını kaybetti.
Emeklilik Fırsatı Kaçtı: Eğer bu kişi 109 gün önce başvurmuş olsaydı, şu an emekli maaşı alıyor olacaktı. Ancak 1260 gün kuralını bilmediği için SSK'dan emeklilik hakkını kaybetti.
Bağ-Kur'dan Emeklilik: Bu kişinin Bağ-Kur'dan emekli olabilmesi için 9000 güne ulaşması gerekiyor, yani 7 yıl 8 ay 23 gün daha prim ödemesi lazım.
SSK'dan Emeklilik: SSK'dan emekli olmak için en az 1261 gün daha SSK'lı çalışması gerekiyor, bu da en az 3 yıl 6 ay 1 gün daha çalışmak demek.
Maddi Kayıp: 1261 gün kuralını bilmediği için, bu kişi en düşük 8.971,90 TL Bağ-Kur primi öderken, emekli aylığı alamayacak ve en az 14.469 TL emekli maaşı kaybedecek. Bu, minimum 2 milyon 59 bin TL'lik bir kayıp anlamına geliyor.
Erdursun, emeklilik planlamasının önemini vurgulayarak, bu kuralı bilmemenin ve emeklilik tarihini doğru hesaplamamanın maliyetinin çok yüksek olabileceğini belirtti.