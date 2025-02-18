Özgür Erdursun'dan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Önemli Uyarı: Bilmeyen Yandı, Zararı Büyük

SSK'dan Emeklilik: SSK'dan emekli olmak için en az 1261 gün daha SSK'lı çalışması gerekiyor, bu da en az 3 yıl 6 ay 1 gün daha çalışmak demek.

Maddi Kayıp: 1261 gün kuralını bilmediği için, bu kişi en düşük 8.971,90 TL Bağ-Kur primi öderken, emekli aylığı alamayacak ve en az 14.469 TL emekli maaşı kaybedecek. Bu, minimum 2 milyon 59 bin TL'lik bir kayıp anlamına geliyor.